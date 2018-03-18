Россия пожаловалась в ООН и Совет Европы из-за блокирования избирательных участков в Украине

В связи блокированием работы избирательных участков по выборам президента России в Украине омбудсмен Москалькова обратилась в международные инстанции и к украинскому коллеге с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к ООН, к комиссару Совета Европы по правам человека и украинского омбудсмена с просьбой вмешаться в ситуацию с недопущением россиян на избирательные участки в Украине. Об этом сообщает в заявлении российского омбудсмен поступившем в «Интерфакс-Украина» в воскресенье.

«Прошу Верховного комиссара по правам человека ООН, Комиссара Совета Европы по правам человека, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека немедленно вмешаться и заставить украинскую власть обеспечить беспрепятственный доступ на избирательные участки для российских граждан на территории Украины для обеспечения их волеизъявления в соответствии с существующими международными нормами «, – говорится в заявлении Москальковой.

Она подчеркивает, что считает недопущения россиян на участке «грубым нарушением прав российских граждан властями Украины».

«Несмотря на то, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан России во время голосования 18 марта 2018 было отправлено киевской власти, доступ на выборах президента Российской Федерации в Украине для российских граждан полностью заблокировано», – отметила уполномоченный.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в которой сообщалось, что 18 марта 2018 режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

«Интерфакс-Украина»