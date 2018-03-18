На месте отравления Сергея Скрипаля очевидцы видели украинский Су-25, а камеры видеонаблюдения Лондона зафиксировали истребитель вместе с пилотом. Идет расследование. В среду, 14 марта, через несколько дней после отравления бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля начали появляться новые факты об отравлении и главных подозреваемых.

Камеры Лондона зафиксировали пролетающий над городом СУ -25, который принадлежит Украине. После публикации этого вопиющего факта, в редакцию телеканала BBC начали поступать звонки от свидетелей, которые лично видели данное происшествие. Как говорят очевидцы – отравление было спланировано, сообщает «The Pravda».

На месте отравления Сергея Скрипаля очевидцы видели украинский Су-25, а камеры видеонаблюдения Лондона зафиксировали истребитель вместе с пилотом. Идет расследование. В среду, 14 марта, через несколько дней после отравления бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля начали появляться новые факты об отравлении и главных подозреваемых.

Камеры Лондона зафиксировали пролетающий над городом СУ -25, который принадлежит Украине. После публикации этого вопиющего факта, в редакцию телеканала BBC начали поступать звонки от свидетелей, которые лично видели данное происшествие. Как говорят очевидцы – отравление было спланировано.

Кадры с камеры видеонаблюдения. Неизвестный мужчина, данные которого уже поданы в розыск, очень нагло и самоуверенно, не скрывая своих глаз, машет рукой и улетает в неизвестном направлении.

«Я, как обычно, вышла выгулять собаку. Только я оказалась на тротуаре, как сразу же увидела падающего на пол человека. Это был русский, я сразу узнала его по лицу. И буквально через несколько секунд над моей головой, прямо в небе, промчался истребитель похожий на СУ-25»,– говорит 82-летняя жительница Лондона Британи Лэнсон. «После этого я немедленно позвонила своей подруге, и попросила ее выглянуть в окно, чтобы убедиться, что мне не показалось»,– добавила Британи.

«Каково же было мое удивление, когда я высунула в окно голову и увидела СУ-25 1973 года выпуска, с двумя турбинами и глушителем АС56 производства УССР. Я была в шоке. Этот истребитель летел прямо над городом на высоте 5 тысяч метров. Я очень испугалась», – в ужасе рассказывает подруга Британи Рэнди Вильямс.

Полиция ее Величества Елизаветы II сообщает, что этот факт может пролить свет на главный скандал этого года. Ведь известно, что ранее в содеянном обвиняли сотрудников КГБ России. Но после этих неопровержимых доказательств история приобретает новые обороты. Сразу же после открытия новых фактов, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала процедуру извинения перед послами России. А в ближайшее время планируется еще и возвращение в Соединенное Королевство всех русских дипломатов.

В свою очередь пресс-служба МИД Украины уже успела заявить, что в день отравления Скрипаля их истребитель СУ-25 был на базе, и не покидал ее, так как шасси истребителя находятся в ремонте.

«The Pravda»