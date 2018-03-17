Наказанием за российскую агрессию должен стать международный трибунал, – Порошенко

В тоже время Порошенко отметил, что президентские выборы дают Путину новую возможность изменить свое место в истории. Порошенко так же подчеркнул, что другого пути у Путина – нет.

Президент Петр Порошенко надеется на изменения в продвижении Минского процесса после президентских выборов в России. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает «Westdeutsche Zeitung».

«Президентские выборы дают Путину новую возможность изменить свое место в истории. У него нет другого пути», – сказал Порошенко.

Он назвал себя оптимистом и убежден, что после президентских выборов у России появится новая возможность изменить ситуацию в Украине к лучшему.

Важнейший вопрос, по его словам, заключается в том, согласится ли Россия в Совете Безопасности ООН создать миротворческую миссию на Донбассе.

«Конечно, это должна быть надежная миссия, которая обезоруживает бойцов, это больше, чем эскорт-сервис, это ключ к реализации Минских соглашений», – подчеркнул он.

Порошенко не сомневается, что Путин в Украине зашел в тупик, и не может достоверно заявить, что улучшит условия жизни в своей стране, не прекратив войну в Украине.

Отвечая на вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России летом, Порошенко признал, что хотел бы всестороннего бойкота, но более важной считает задачу введения более эффективных санкций.

«Я был бы рад, если бы санкции против России были отменены, но только тогда, когда исчезнет последний российский солдат с территории Донбасса и Крыма. Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России», – заявил украинский президент.

Порошенко отметил, что санкции не являются наказанием.

«Наказанием за российскую агрессию в один прекрасный день должен стать международный трибунал», – сказал он.

Санкции же должны посадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров. Украинский лидер призвал не верить никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели.

«Westdeutsche Zeitung»