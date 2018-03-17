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Зона "русского мира"

Путин – продавец хаоса: спецслужбы, наемники, дезинформация

«Белсат»
17 марта 2018

У российских властей есть много инструментов, чтобы повлиять на политику своих соседей. Но не переоцениваем ли мы возможностей России? На самом ли деле у Кремля такие длинные руки, как хотелось бы Путину?

Об этом Евгений Киселев и Светлана Калинкина песедут с гостями студии специального проекта «Территория правды». Издание «Белсат» приглашает на заключительную часть проекта, где дискутировать о роли Путина, как генераторе хаоса, будут:

Юрий Романенко – руководитель политических программ Украинского института будущего

Витис Юрконис – политолог, преподаватель Вильнюсского университета

Михал Потоцкий – редактор польского ежедневника «Dziennik Gazeta Prawna»

Константин Эггерт – ведущий программ телеканала «Дождь», колумнист «Deutsche Welle»

Павел Усов – доктор политических наук, руководитель белорусского Центра политического анализа и прогнозов

Новейшая история доказывает, что далеко не все операции влияния с участием российских спецслужб были удачными. Попытка переворота и убийства премьер-министра Черногории тому пример.

Тем не менее, получается, что, используя большой арсенал возможностей, Москва умеет дешево создать хаос, а затем дорого продать спокойствие? Как с помощью подконтрольных СМИ и социальных сетей Кремль вводит в обиход выгодную ему дезинформацию и как ее можно нейтрализовать?

Способны ли российские власти управлять настроениями в обществах других стран и менять власти в них?

«Белсат»

Tags: Владимир Путин, Евгений Киселев, Константин Эггерт, Россия, Юрий Романенко

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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