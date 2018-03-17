Путин – продавец хаоса: спецслужбы, наемники, дезинформация

У российских властей есть много инструментов, чтобы повлиять на политику своих соседей. Но не переоцениваем ли мы возможностей России? На самом ли деле у Кремля такие длинные руки, как хотелось бы Путину?

Об этом Евгений Киселев и Светлана Калинкина песедут с гостями студии специального проекта «Территория правды». Издание «Белсат» приглашает на заключительную часть проекта, где дискутировать о роли Путина, как генераторе хаоса, будут:

— Юрий Романенко – руководитель политических программ Украинского института будущего

— Витис Юрконис – политолог, преподаватель Вильнюсского университета

— Михал Потоцкий – редактор польского ежедневника «Dziennik Gazeta Prawna»

— Константин Эггерт – ведущий программ телеканала «Дождь», колумнист «Deutsche Welle»

— Павел Усов – доктор политических наук, руководитель белорусского Центра политического анализа и прогнозов

Новейшая история доказывает, что далеко не все операции влияния с участием российских спецслужб были удачными. Попытка переворота и убийства премьер-министра Черногории тому пример.

Тем не менее, получается, что, используя большой арсенал возможностей, Москва умеет дешево создать хаос, а затем дорого продать спокойствие? Как с помощью подконтрольных СМИ и социальных сетей Кремль вводит в обиход выгодную ему дезинформацию и как ее можно нейтрализовать?

Способны ли российские власти управлять настроениями в обществах других стран и менять власти в них?

«Белсат»