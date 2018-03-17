СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку

Пропагандистка работа на один из российских федеральных каналов и готовила дезинформационные материалы об Украине в интересах странны-агрессора.

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года. Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, Гончарова «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора».

«В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны», – заявили в СБУ.

Отмечается, что Гончарова «планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины».

Как известно, 18 марта Россия проводит «выборы» президента, которые должны состояться и на территории оккупированного Крыма.

МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Также глава МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Глава МВД Арсен Аваков заявил временно поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.

СБУ