В России на ЧМ-2018 будут использовать «видеопомошника арбитра»

Такое решение приняло ФИФА в преддверии проведения мундиаля в России. В тоже время эксперты считают что внедряемая система «видеопомошника арбитра» – далека от идеала.

ФИФА разрешила использовать систему видеопомощников арбитра Video Assistant Referee (VAR) на Чемпионате мира по футболу в России. Соответствующее решение 16 марта принял исполком ФИФА, о чем сообщил член исполкома и председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, пишет «Deutsche Welle».

ЧМ-2018 станет первым подобным турниром, где будет применяться VAR.

«Теперь важно, чтобы команды рефери так были вышколены, чтобы гарантировать четкую коммуникацию и безупречное воплощение (новых правил). Это нам пообещал президент ФИФА», – написал Гриндель.

Das #FIFA-Council hat für den Einsatz des #Videoassistenten bei der WM 2018 gestimmt. Wichtig ist nun, dass die #Schiedsrichter-Teams so geschult werden, dass eine klare Kommunikation und eine reibungslose Umsetzung gewährleistet sind. Das hat uns der FIFA-Präsident zugesichert. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) March 16, 2018

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал, что сейчас технология VAR «не является совершенной». 18 месяцев тестирований во время различных соревнований, в том числе и в России, где пройдет ЧМ-2018, показали слабости системы, в частности медлительность при фиксации гола.

«Deutsche Welle»