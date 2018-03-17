Россия объявила группу британских дипломатов персонами нон грата

Россия ответила симметрично на решение Великобритании о выселке российских дипломатов. Более того отзывается согласие на работу Генконсульства королевства в Санкт-Петербурге.

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в недельный срок. Об этом 17 марта сообщили в МИД РФ.

Также в МИД заявили, что РФ отзывает согласие России на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность.

В ведомстве заявили, что в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу, которому была передана соответствующая нота «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери».

Как известно, 12 марта ​​премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а позже – что из страны вышлют 23 российских дипломатов.

В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение «враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным».

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери использовали одно из самых токсичных веществ в мире.

«Один из наших вызовов – поведение России, в том числе в последние недели. Великобритания установила, что Сергей Скрипаль, его дочь и офицер полиции были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, подобным тому, которое разрабатывала Россия. Британское правительство также заявило, что это беспрецедентное и незаконное использование силы Россией против Соединенного Королевства», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что вещество, которое было использовано, – это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.

«Это первое силовое использования нервно-паралитического вещества на территории НАТО с момента основания Альянса. Союзники НАТО соглашаются, что атака была явным нарушением международных норм. Мы предложили поддержку текущему расследованию и призываем Россию ответить на вопрос Великобритании. НАТО будет защищать каждого союзника», – сказал генсек НАТО.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что президент России Владимир Путин «практически наверняка» лично отдал приказ использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество «Новичок» для покушения на жизнь бывшего российского агента Скрипаля в Британии.

«У нас спор с путинским Кремлем и с его решением – а мы считаем, что практически наверняка использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые после Второй мировой войны было его решением», – заявил британский министр.

Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих россиян.

«В результате того, что происходит, русофобии быть не должно», – сказал Джонсон.

В Кремле обвинения Путина в том, что он лично участвовал в отравлении Скрипаля назвали нарушением дипломатических правил.

Отравленных россиян нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

МИД РФ