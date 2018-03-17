Не забалуешь. Кремлю не удается вернуть Грузию в стойло

1 октября 2012 года в грузинской политике случился перелом – на парламентских выборах победила коалиция «Грузинская мечта», наспех собранная российским олигархом Бидзиной Иванишвили. С того времени Грузия переживала застой – и политический, и экономический.

На днях премьер-министр Гиорги Квирикашвили написал челобитную в Кремль, после чего начался скандал.

В открытом письме к властям России Гиорги Квирикашвил предложил несколько шагов для «урегулирования отношений» между двумя странами. «Мы подтверждаем, что заинтересованы добиться реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий, в связи с чем я подтвердил свою личную готовность подключиться… Мы готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и мы бы приветствовали конструктивный подход со стороны России с этой точки зрения. В случае наличия политической воли, мы считаем возможным, что могут быть сделаны разумные шаги».

Именно эти предложения премьер-министра, а он по Конституции наделен большими полномочиями, чем президент, поставили в тупик политическую жизнь Грузии. Квирикашвили критикует не только оппозиция, но и сторонники, усмотревшие в его предложениях предательство интересов страны.

Впрочем, грузинский премьер это делает не впервые. 20 декабря, представляя в парламенте обновленный состав правительства, он объявил о намерении начать «прямой диалог с конфликтными регионами». Квирикашвили заявил, что Грузия желает «поднять» уровень Женевских переговоров и «перейти с уровня заместителя министра, как минимум, до уровня министра». «Я лично готов, перейти и к уровню премьер-министра и лично подключусь обязательно к деятельности этого формата», – подчеркнул он.

Уже тогда на Квирикашвили обрушился шквал критики. Премьер Грузии, предлагая себя в качестве переговорщика, должен получить согласие участвовать в Женевских переговорах премьер-министра России Дмитрия Медведева – на что он и его начальник Владимир Путин вряд ли пойдут. Про «южноосетинскую» и абхазскую стороны вообще речи не может быть, поскольку формат не подразумевает признание этих оккупированных территорий самостоятельными сторонами. Они, что называется, сидят на приставных к российской делегации стульчиках, изображая участие, и только по возвращении в Сухуми и Цхинвали говорят о том, что именно они – реальные участники переговоров.

Переговоры в Женеве (официально они называются – Женевские дискуссии) были начаты 15 октября 2008 года, в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози в августе и сентябре 2008 года. В них участвуют представители Грузии и России, а также «Южной Осетии» и Абхазии при сопредседательстве США, ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. Главной целью переговоров является безопасность в постконфликтных территориях, но делегации России и Грузии видят их решение по-своему: Кремль не отказывается от признания «независимости» оккупированных территорий, Грузия категорически не приемлет их «независимость», Москва хочет, чтобы Тбилиси подписал обязательства об отказе от применения силы в Абхазии и «Южной Осетии», в ответ Тбилиси показывает Конституцию Грузии о том, что эти территории являются частью страны. Грузия также требует соблюдение резолюций ГА ООН, согласно которым беженцы из Абхазии и «Южной Осетии» должны вернуться домой.

Сразу же после прихода к власти «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назначил карьерного дипломата и бывшего посла Грузии в России Зураба Абашидзе своим специальным представителем по вопросам взаимоотношений с Россией. Теперь Абашидзе периодически встречается в Праге с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным: никаких результатов эти встречи не дают, но, судя по всему, задача Абашидзе – не столько добиваться уступок или компромиссов, сколько удерживать на коротком поводке российскую власть, которая, как известно, склонна к непредсказуемым поступкам, агрессии и спорадическим воинственным приступам.

Сразу после парламентских выборов 2012 года для бывшей грузинской власти и ее сторонников наступила пора разочарования: новые власти возобновили трансляцию российских телеканалов, выпустили из тюрем уголовников и агентов российских спецслужб, назвав их «политзаключенными». В Грузию стали приезжать российские политики и прокремлевские активисты, которых не было даже во времена Шеварднадзе. Страна начала медленно скатываться к имперскому стойлу, от которого ее оторвали в 2003 году. Еще во время предвыборной кампании стало известно, что у Бидзины Иванишвили, кроме грузинского и французского паспортов, по-прежнему есть и российский. И весь объявленный Forbes капитал олигарх «заработал» в России, где жил почти 20 лет, с 1987 по 2005 годы. С невероятной скоростью Кремль лишил Иванишвили российского гражданства, хотя указа о лишении так никто и не продемонстрировал.

Сама коалиция «Грузинская мечта» была наспех сколочена в ноябре 2011 года из шести карликовых партий, которые раньше рядом бы друг с другом не находились, но теперь они стали «коалицией власти».

Картина была комической. Рядом сидели диссиденты братья Левани Давид Бердзенишвили, интеллектуал Давид Усупашвили, получивший должность председателя парламента, и необразованные сельские мажоритарии, которые первые месяцы в законодательной сфере изучали компьютеры и практиковались работе на них. Все то же самое произошло с правительством, поскольку от сотрудничества с Иванишвили отказались даже противники президента Михеила Саакашвили, но согласились футболист Каха Каладзе и философ Гиорги Маргвелашвили, ставший министром образования, а потом и президентом страны. Футболиста назначили первым вице-премьером и министром энергетики, теперь он – мэр Тбилиси.

С назначениями Иванишвили случилось много казусов. Одним из первых главных прокуроров Грузии стал Отар Парцхаладзе, который в 2001 был арестован в Германии за разбойное нападение и отсидел в тюрьме больше года. Министром юстиции до сих пор является Теа Цулукиани, которая была назначена в нарушение закона, согласно которому министром имеет право быть только человек с высшим юридическим образованием, а не административным, как у Цулукиани. Кроме политики и административных ошибок у «мечтателей» начались экономические проблемы – рост экономики с 12-13 процентов при Саакашвили упал до 2-3 процентов при Иванишвили.

Экспорт в Россию вина, минеральной воды и цитрусовых ситуацию не спасли. У населения Грузии и западных партнеров складывалось впечатление, что «Грузинская мечта» так хочет понравится Кремлю, что готова разрушить то, что создали реформаторы. Возможно, если бы не Евросоюз, США и НАТО, то Грузия давно бы опять ушла под имперское крыло. Но существует еще один, пожалуй, самый главный фактор, от которого «Грузинская мечта» не могла отмахнуться. Социологические исследования показывали, что 70-80 процентов населения хотели евроинтеграции, а не возвращения к России. Разочарование в обществе появилось на второй год, сторонников Иванишвили оставалось все меньше и меньше. К выборам 2016 года Грузия пришла при явке в 51 процент. Через год на выборы в местное самоуправление пришли 45 процентов, во втором туре голосовали всего 33 процента избирателей.

Если следовать конспирологической версии о том, что Иванишвили – ставленник Путина, то можно с большой долей уверенности утверждать, что у Путина ничего не получилось. Во-первых, Запад бы этого не допустил – к примеру, Хартия о стратегическом партнерстве между США и Грузией была подписана еще 8 января 2008 года. К тому же, этого не хотят грузины, а они не безропотные, как россияне, не будут терпеть человека, который пошел бы против их воли. Теперь «Грузинская мечта» доживает свои оставшиеся полтора года, поскольку стремительно теряет популярность и поддержку. Теперь явно просматривается ближайшее окружение Иванишвили, который еще пытается контролировать ситуацию, но с трудом сдерживает сопротивление общества – среди явных сторонников российского олигарха пара десятков депутатов, остальные выполняют роль статистов, председатель парламента и несколько министров, а также мэр Тбилиси.

Премьер-министр Квирикашвили – давний соратник Иванишвили по бизнесу, поэтому он остался единственным, кто намеками, а теперь и явно выказывает пророссийские взгляды. Как и последнее его открытое письмо, обращенное к Кремлю. Был и повод – убийство задержанного 22 февраля в Цхинвали беженца Арчила Татунашвили в милицейском участке. Его тело марионеточные власти Цхинвали до сих пор не передали родственникам, объясняя тем, что проводят экспертизу. В Грузии же считают, что тело Татунашвили было обезображено во время пыток, и марионетки хотят скрыть следы.

Грузинские власти оказались под шквальным огнем критики и растущего недовольства населения, требующего от власти предпринять что-либо реальное для передачи тела Татунашвили, а не только убаюкивать обещаниями. Патриарх Грузии Илиа II также обратился к главе РПЦ, но безрезультатно. В этой ситуации премьер-министр решил сделать обращение, которое многие признали пораженческим. Квирикашвили напоминают, что власти пять лет убаюкивали Россию обещаниями урегулирования, но ничего для этого не делали. Грузины требуют прекратить «играть в ромашку» – «любит, не любит». Кажется, эта история с убитым беженцем и жалостливым письмом может стать причиной кризиса доверия, и так уже минимального.

Олег Сандро-Панфилов, «Крым.Реалии»