Полиция Великобритании считает, что соратника Березовского убили

Полиция Лондона пришла к выводу, что смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова была насильственной, и расследует ее как убийство, сообщает «Би-би-си».

68-летний бизнесмен был обнаружен мертвым 12 марта в своей квартире на юго-западе Лондона.

Смерть Глушкова наступила от «сдавливания шеи», говорится в заявлении полиции Лондона

«На данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийства в Солсбери, и нет никаких доказательств отравления [Глушкова]», — отметили в полиции.

Вскрытие тела было проведено 15 марта, и в пятницу стали известны его результаты.

В официальном заявлении полиции сообщается, что следствие не спешит с выводами и призывает сообщать о любых сведениях, которые могут пролить свет на это дело. Наибольший интерес для полиции представляют те, кто видел или слышал что-либо подозрительное у дома погибшего в период между 11 и 12 марта.

В начале 1990-х годов Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании «ЛогоВАЗ», а в 1996 занял пост замдиректора «Аэрофлота».

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у «Аэрофлота». Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у «Аэрофлота». Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в «Аэрофлот», а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский, являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996 по сентябрь 1999 года на счета Forus поступило 400 млн долларов, из которых 123 млн долларов, по оценкам следствия, были похищены.

Напомним, в английском городе Солсбери на юго-западе Англии 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия. Они остаются в критическом состоянии. Британские власти пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия класса «Новичок», и обвинили в этом Россию. Российские власти отрицают наличие у них такого отравляющего вещества и всякую причастность к этому делу.

ВВС