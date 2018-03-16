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Новости

Климкин рассказал, сколько миротворцев нужно на Донбассе

ВВС
16 марта 2018

Для контроля Донбасса необходимы как минимум 15 тысяч миротворцев

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью ВВС.

«Нам нужно достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно — мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи», — заявил Климкин.

По его словам, это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвода вооружение и все, что там будет происходить во время этого процесса.

«Но потом возникает вопрос — кто будет выполнять полицейские функции. То есть нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских мало», — считает глава МИД.

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По составу миссии Климкин считает, что это должна определять ООН.

«Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известны миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия», — заявил он.

При этом Климкин скептически относится к идее о представителях стран СНГ в составе миротворцев.

«Я очень скептически к этому отношусь. Я не исключаю какой-то их очень ограниченной роли. Тем не менее, должны говорить о тех, кто приемлем для всех сторон», — подчеркнул он.

Напомним, 7 марта спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что миротворцам ООН понадобится полгода на создание условий для проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

ВВС

Tags: донбасс, миротворцы, Павел Климкин

© Гуляй Поле

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