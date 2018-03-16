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Новости

Посольство России в Украине считает, что полиция не имеет права препятствовать «выборам Путина»

УНИАН
16 марта 2018

Сотрудники Нацполиции не имеют права не допускать российских граждан на избирательные участки на выборах президента РФ на территории дипломатических представительств Российской Федерации в Украине, заявили в посольстве РФ.

«18 числа с 8 до 22 часов состоятся выборы», — заявили в посольстве РФ корреспонденту УНИАН, назвавшемуся гражданином России, который хочет проголосовать 18 марта.

На замечание, что украинский министр внутренних дел заявил о том, что граждан России не будут пускать на участок украинские полицейские, было сказано: «Полиция не имеет права не пустить. Единственное что — могут препятствовать демонстранты. Можно прийти проголосовать».

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

8 марта националисты пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России.

УНИАН

Tags: выборы, Нацполиция, посольство

© Гуляй Поле

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