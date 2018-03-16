Порошенко посоветовал России «заткнуться и убираться вон»

Президент Петр Порошенко в ходе поездки в зону АТО призвал Россию «заткнуться и убраться вон».

«Химическая атака» Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: «Заткнуться и убраться вон», — приводятся слова Порошенко в его твиттере.

Напомним, накануне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя намерение Москвы принять ответные меры на высылку российских дипломатов, сказал: «Если честно, России следует заткнуться и убраться вон».

Обострение отношений между Россией и Британией — следствие отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году получил убежище в Британии в рамках обмена шпионами.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент РФ Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Lb.ua