Аваков пообещал не пустить россиян в дипредставительства голосовать на «выборах Путина»

Голосование в помещениях дипломатических учреждений России на территории Украины будет возможно только при условии отказа от проведения выборов в аннексированном Крыму

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупации частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий», — написал он.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут», — подчеркнул Аваков.

Министр добавил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений России, а также прилегающих к ним территорий — в соответствии с Венской конвенции.

«ДС»