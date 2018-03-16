Украина исправит Конституцию под ЕС и НАТО

Команда президента Украины Петра Порошенко начала процесс подготовки поправок к Конституции для закрепления желания Украины вступить в Евросоюз и НАТО на законодательном уровне

Об этом он заявил во время поездки в Донбасс.

«Я уже отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, которые на уровне основного закона закрепят наше стремление к вступлению в НАТО и Европейский Союз», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Depo.ua