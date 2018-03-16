Россия решила сама расследовать отравление Скрипаля

В российском Следственном комитете открыли уголовное дело в связи с отравлением Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов.

Напомним, 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

«ДС»