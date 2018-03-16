Холодной войны между Западом и РФ нет. Пока

Великобритания, США, Германия и Франция осудили атаку в Солсбери и потребовали от Москвы раскрыть программу «Новичок». Италия ограничилась выражением обеспокоенности. Российская сторона обещает ответ лишь на санкции официального Лондона. О глобальной конфронтации России с Западом говорить рано.

У Дональда Трампа нет сомнений, у Терезы Мэй, естественно, тоже — Сергея Скрипаля отравила Россия. Эмманюэль Макрон настроен жестко — готовит свои меры воздействия: для начала отказался посещать российский стенд на международной книжной выставке в Париже. Тем не менее, Италия ограничилась озабоченностью и выражением солидарности с народом Великобритании. И — внимание — новоиспеченный канцлер Германии Ангела Меркель также осуждает атаку в целом и призывает Москву объясниться, но при этом выступает против жесткой конфронтации и за продолжение контактов и переговоры с Россией.

Можно было бы говорить о том, что дело Скрипаля – окончательный разрыв России с Западом, что идет настоящая холодная война с перспективой перехода в горячую фазу. Крах иллюзий и повод, наконец, найти свой уникальный путь и идти по нему, никуда не сворачивая.

Но нет, торопиться не стоит. Все-таки есть некий повод для оптимизма: ничто так не сближает, как общие экономические интересы — у России и Германии они есть. Немцам по-прежнему нужен российский газ. Нужен он и Италии, у нее есть перспектива получить дешевое топливо. Первые ждут «Северный поток-2», вторые – «Южный» или «Турецкий», в данном случае название не имеет значения.

Будь у Британии и Франции свои газопроводы с Россией, тональность заявлений была бы другой — это практически бесспорный факт. Здесь не только газ, а еще и огромный рынок для европейских продовольственных товаров, энергетического оборудования, перспектива совместной разработки нефтяных месторождений, финансовый сектор — все что угодно.

Деньги лишними не бывают.

Сейчас много пишут о том, что Москва должна жестко ответить, что Запад ничего не намерен доказывать, а просто выполняет глобальный план по дискредитации Российской Федерации. Но что предусмотрено этим планом? Загнать в угол ядерную державу? Так это себе дороже. Если этого не понимают Трамп с Макроном и примкнувшая к ним Мэй, то госпожа Меркель вполне может их урезонить.

При наличии ядерных козырей любую кампанию нельзя доводить до критической массы. Вот и из Восточной Гуты сообщают – в пригород Дамаска пришел гуманитарный конвой ООН, 11 тыс. человек сумели покинуть район боев. А что же было накануне? Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов побеседовал с американским коллегой Джозефом Данфордом о том, что, мол, не следует торопиться с ударами. И вот обстановка изменилась в лучшую сторону.

Именно поэтому Москва ведет себя относительно спокойно в истории с отравлением. Перебесятся. Более того, подобное поведение западных партнеров по-своему выгодно нашей российской «партии войны» — повод закрутить гайки после выборов: принять очередной «закон Димы Яковлева», разобраться, наконец, с «пятой колонной» и их приспешниками.

Ничто так не цементирует общество, как внешняя угроза. Особенно при правильной работе федеральных телеканалов.

Так что в истории с отравлением не все однозначно. Но при этом она очень далека от финала — налицо сильно закрученный сюжет, и победитель неочевиден.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант. FM»