Украина готова разорвать программы экономического сотрудничества с Россией

Наряду с подготовкой выхода Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией, Кабмин Украины подготовил решение о разрыве всех экономических связей с агрессором.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом он написал в Twitter.

«Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины», – сказал Гройсман.

Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

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