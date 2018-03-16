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Новости

Украина готова разорвать программы экономического сотрудничества с Россией

«Гуляй Поля»
16 марта 2018

Наряду с подготовкой выхода Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией, Кабмин Украины подготовил решение о разрыве всех экономических связей с агрессором.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом он написал в Twitter.

«Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины», – сказал Гройсман.

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

«Гуляй Поля»

Tags: Россия, сотрудничество, Украина

© Гуляй Поле

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