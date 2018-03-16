Пуля на излете. О чем думали Савченко и ее кураторы

Если мы исходим из базовой версии, Рубан, Савченко и Ко готовили теракт, то главный вопрос, который почему-то совсем не задается в обществе, а что же думали кураторы Савченко сделать после теракта?

Как они собирались захватывать власть в Украине? И вообще существовал ли у них такой план? Но прежде чем ответить на этот вопрос, надо ответить на несколько сопутствующих вопросов, пишет Вадим Денисенко на страницах «Деловой Столицы».

1. Савченко герой или нет? И почему за нее все боролись, а теперь все ее презирают?

Это два самых популярных вопроса журналистов, на которые я вчера отвечал историческим примером: Маршал Петен, который подписал позорную капитуляцию Франции во Второй мировой войне был национальным героем Франции в первой мировой.

2. Действительно ли Савченко готовила подрыв Верховной Рады?

К сожалению, этот вопрос с чисто юридической плоскости перешел в плоскость «Верю-не верю». Проще говоря, в плоскость пиара. Впрочем, как и вся наша правоохранительная деятельность. Поэтому все зависит от уровня того, как и что продемонстрирует генеральный прокурор при представлении своего ходатайства об аресте.

Сейчас уже известны некоторые подробности плана по подрыву Рады: так, будто бы существовала ДРГ «ДНР», которая тренировалась на Трухановом острове в Киеве. План был такой: из номера в отеле «Киев» из гранатомета боевики расстреливают купол Рады, купол обваливается, а в зале в это время кто-то (Надежда Савченко?) бросает гранаты в ложу правительства и президиум. При всей безумности сценария, его нельзя не считать эффективным с точки зрения поставленных целей.

Но еще раз повторюсь – сейчас вся эта история стала частью большого пиара и верят ли в него люди – вот главный вопрос. А второй, не менее важный вопрос: не считают ли они всю эту историю частично правильной, ведь не секрет, что у населения бытует глубокая уверенность, что расстрел депутатов является частью реального очищения власти, а не бутафорского, через люстрации. Формула: «Надо их убить, чтобы потом другие боялись» – одна из ключевых для понимания того, о чем думают рядовые украинцы.

3. Что будет, когда посадят Савченко?

На самом деле, после таких обвинений прокуратура может требовать только арест для Савченко, ведь эти статьи не предусматривают ничего другого кроме ареста. Если Савченко не убежит, она окажется за решеткой и, судя по всему, станет одним из лидеров пророссийского движения в Украине. Мы здесь в Киеве, явно недооцениваем настроения на Востоке: а для жителей тех регионов она как раз может стать (и частично есть) символом примирения и согласия.

Поэтому можно не сомневаться, что она имеет все шансы стать первым номером списка то ли Рабиновича, то ли Добкина, то ли их новой объединенной силы. Этот теракт вновь может вернуть ее в большую политику. Правда, главным врагом Савченко в первом ее триумфальном возвращении была сама Савченко. Но история показывает, что для своих политических покровителей она наиболее эффективна именно за решеткой.

4. Так что же было бы, если бы Савченко совершила свой теракт?

Ключевой вопрос, на который сегодня у нас нет даже гипотетической ответа от СБУ и Генпрокуратуры, был ли план у Савченко по захвату власти после теракта. Если такой план был, то тогда это реальная попытка госпереворота. И здесь интересно было бы услышать о роли, которые были расписаны для тех или иных персонажей.

В противном случае – это работа по укреплению антироссийских настроений в обществе и полное дилетантство ФСБ. Причем последнее утверждение – не красивые слова. ФСБ действительно давно и нигде не делало никаких переворотов. И нынешняя история – это едва ли не первый случай за последние десятилетия такой попытки (конечно если не считать захват Крыма, который имел совсем другую специфику). Я позволю себе высказать свою точку зрения, более интуитивную, чем построенную на фактах (это прерогатива именно СБУ) ФСБ в этом конкретном случае шло по логике разборок конца 80-х: «Надо ввязаться в драку, а потом разберемся». Получится – хорошо, не получится – картинка для росТВ.

И действительно, если такого плана не было, то даже если бы были убиты все руководители государства, весь мир осудил бы Российскую Федерацию, а у нас состоялись бы досрочные выборы. Правовой механизм здесь не играл бы никакой роли. Просто кто-то из военных или силовиков взял бы на себя ответственность. В течение двух-трех недель было бы проведено конституционное собрание, были бы назначены выборы, а МВФ выделил бы нам сразу несколько траншей. И все вернулось бы на круги своя.

5. Возможно ли развитие этого сценария в дальнейшем?

Безусловно да. И к нынешнему несколько бутафорскому «теракту» не стоит относиться в черных тонах. ФСБ учится на своих ошибках и нынешние ошибки будут тщательно проанализированы.

Вадим Денисенко, «Деловая Столица»