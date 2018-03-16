Захарченко в Крыму будет отмечать годовщину аннексии полуострова

Представители оккупационных администраций Донбасса приехали в Крым, что бы вместе с российскими властями отпраздновать годовщину аннексии полуострова.

В оккупированный Россией Крым приехали представители боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил так называемый «сенатор от Крыма» Сергей Цеков, информирует РИА «Новости».

«В Крым прибыли делегации из «ЛНР» и «ДНР». Делегацию из Донецка возглавил Александр Захарченко», – сказал Цеков.

По его словам, делегация примет участие в торжественных мероприятиях по случаю четвертой годовщины аннексии Крыма.

Как сообщало «Гуляй Поле», ранее Бахчисарайский район оккупированного Крыма и Старобешевский район, подконтрольный террористам «ДНР», заключили соглашение о побратимстве.

РИА «Новости»