Захарченко в Крыму будет отмечать годовщину аннексии полуострова

Представители оккупационных администраций Донбасса приехали в Крым, что бы вместе с российскими властями отпраздновать годовщину аннексии полуострова.
В оккупированный Россией Крым приехали представители боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил так называемый «сенатор от Крыма» Сергей Цеков, информирует РИА «Новости».
«В Крым прибыли делегации из «ЛНР» и «ДНР». Делегацию из Донецка возглавил Александр Захарченко», – сказал Цеков.
По его словам, делегация примет участие в торжественных мероприятиях по случаю четвертой годовщины аннексии Крыма.
Как сообщало «Гуляй Поле», ранее Бахчисарайский район оккупированного Крыма и Старобешевский район, подконтрольный террористам «ДНР», заключили соглашение о побратимстве.
РИА «Новости»