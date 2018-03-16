В МИД Украины назвали необходимое число миротворцев на Донбассе

В тоже время глав МИД Украины Климкин подчеркнул важность реализации полицейской миссии ООН в рамках планируемой миротворческой миссии. Всего Климкин выделил три основные компоненты миротворческой миссии.

Для контроля Донбасса необходимы как минимум 15 тысяч миротворцев. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью «ВВС».

«Нам нужно достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно – мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи», – заявил Климкин.

По его словам, это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвода вооружение и все, что там будет происходить во время этого процесса.

«Но потом возникает вопрос – кто будет выполнять полицейские функции. То есть нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских мало», – считает глава МИД.

По составу миссии Климкин считает, что это должна определять ООН.

«Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известны миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия», – заявил он.

При этом Климкин скептически относится к идее о представителях стран СНГ в составе миротворцев.

«Я очень скептически к этому отношусь. Я не исключаю какой-то их очень ограниченной роли. Тем не менее, должны говорить о тех, кто приемлем для всех сторон», – подчеркнул он.

Напомним, 7 марта спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что миротворцам ООН понадобится полгода на создание условий для проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«ВВС»