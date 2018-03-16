ОРДО побратались с оккупированным Крымом

Российские оккупационные администрации Донбасса и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Два оккупированных района Украины стали «побратимами».

Бахчисарайский район оккупированного Крыма и Старобешевский район, подконтрольный террористам «ДНР», заключили соглашение о побратимстве. Об этом заявили в так называемом интеграционном комитете «Россия – Донбасс», информирует РИА «Новости».

«Бахчисарайский район Крыма и Старобешевский район «ДНР» стали побратимами. Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между районами», – говорится в сообщении.

Две территории, оккупированные Россией, пообещали укреплять свое «сотрудничество» по различным отраслям.

Соглашение подписали глава оккупационной администрации Бахчисарайского района Рефат Дердаров и и.о. главы администрации Старобешевского района Николай Михайлов.

РИА «Новости»