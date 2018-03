Россия врет в промышленных масштабах, – Климкин

Кремль проводит активную дезинформационную кампанию в связи с отравлением экс-шпиона Скрипаля и его дочери. Это дезинформационная кампания сравнима с той что проводила Россия после катастрофы рейса MH17.

Россия проводит массированную дезинформационную кампанию в связи с попыткой убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, распространенном пресс-службой МИД.

Его заявление стало реакцией на растущую волну российских возражений и встречных обвинений по покушению на убийство Сергея Скрипаля.

«Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание)», – заявил министр.

It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 15, 2018