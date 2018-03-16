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Новости

США не ослабят санкции вплоть до момента деоккупации Крыма

«Укринформ»
16 марта 2018

На заседании Совбеза ООН представитель США пригрозил России усилить санкционное давление, если не прекратится агрессия против Украины и не будет деоккупирован Крым.

Официальный Вашингтон не ослаблять санкции против России и при необходимости может прибегнуть к усилению давления на Москву, если российская сторона не прекратит оккупации Крыма и своей агрессии на Востоке Украины. С таким заявлением выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму представитель американской делегации, передает «Укринформ».

«Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимо, давление на Москву, чтобы она вывела свои силы и оружие из Украины», – заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что пока Россия не покажет, что готова осуществить конкретные шаги для разрешения кризиса в Украине, нет даже смысла обсуждать ослабление санкций.

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«Пока Россия будет демонстрировать агрессивное, дестабилизирующее поведение, мы не будем иметь и доли колебаний в том, чтобы обращать на это внимание и осуждать это», – подчеркнула представитель США.

Она также вспомнила недавний инцидент в Великобритании, напомнив заявление Никки Хейли, что Соединенные Штаты считают Россию ответственной за химическую атаку против двух человек в этой стране с применением боевого нервно-паралитического вещества.

«Вредное, опасное поведение России, направленное на дестабилизацию в Украине, Сирии и где-либо в другом месте, не может быть отделено от этого тревожного инцидента в Великобритании», – отметила представитель американской миссии.

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Она отметила, что Соединенные Штаты продолжат в полной мере поддерживать суверенитет Украины.

«Санкции, связанные с Крымом, продолжают действовать, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине», – заявила она.

Представитель США подчеркнула, что для России существует только один путь – выполнить международные обязательства, прекратить оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

«Укринформ»

Tags: выборы, елена зеркаль, крым, милитаризация, ООН, Россия, санкции, США, Украина

© Гуляй Поле

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