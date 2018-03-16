Представитель России в ООН назвал Крым – «заброшенной территорией»

Таким образом российский дипломат попытался оправдать оккупацию и аннексию украинской территории в 2014 году. Он продолжает настаивать на том, что никакой оккупации не было и нет.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности, где обсуждалась ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ, заявил, что полуостров до аннексии Россией был «заброшенной территорией». Это сообщает телеканал «112 Украина»

«Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет», – заявил российский представитель. По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что «это тенденция последних дней».

Выступающих ранее он назвал «диванными дипломатами» – «это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами».

Напомним, Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.

С конца февраля 2014 года АР Крым и Севастополь захвачены Российской Федерацией в результате незаконного так званого референдума и имеют международно-правовой статус «временно оккупированная территория Украины». 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международным сообществом установлена система санкций за любое признание Крыма частью России.

«112 Украина»