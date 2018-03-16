Не надо пугать Россию. Она в прострации

Единство российских элит и «ядерного» путинского электората по вопросу Украины, культ личности и прозрение насчет места и роли России, и многое другое…

События прошедшей недели в Украине, России и мире. Чем запомнится прошедшая неделя и наиболее значимые события этих дней – все это в новом еженедельном видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Смешная президентская кампания и российский консенсус по Украине, культ личности и почему никто не поверит в кибер вагнеревцев из РФ, а также последняя капля яда в осознании России как главного злодея.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»