Россия в агонии смерти. Это понимают даже адепты «русского мира»

Грядущий срок будет последним и самым драматичным. Предстоит выплата по долгам: обострение конфронтационного сценария, противостояние с Западом достигнет высшей точки – новый виток столкновения со всеми противниками.

Терминальная стадия нынешнего режима является сигналом к активации всех антироссийских сил, причем не только снаружи, но и изнутри, не может не быть эскалации, ведь это последний срок, после которого – ничего. Об этом на своей странице в Facebook пишет директор российского Центра геополитических экспертиз, член Общественного совета Министерства РФ по делам Северного Кавказа и один из идеологов «русского мира» Валерий Коровин. В свое время Коровин, автор такой книги, как «Конец проекта «Украина», поддержал инициативу установки памятников Дзержинскому и Сталину в Москве.

Никто не признает Крыма, не простит Донбасса, не отдаст нам Украину, не оставит в покое Кавказ и постсоветское пространство, именно потому, что у нас нет своих стратегических планов на эти пространства, вообще нет стратегии. Есть только финальный выход, последний этап.

На этом последнем этапе придется действительно туго. Вспомнят все. И все предъявят. Сразу и безапелляционно. Прежде можно было сослаться на следующий срок, вот сейчас, мол, так, но на грядущем отрезке все будет по другому – этим можно было морочить голову и патриотам и космополитам, и государственникам и их оппонентам либералам, и внутри, и снаружи.

Грядущий срок будет последним и самым драматичным. Предстоит выплата по долгам: обострение конфронтационного сценария,… Опубліковано Валерієм Коровиним 15 березень 2018 р.

Но теперь все, предел. Следующего срока больше не предусмотрено, ничего будет, некуда отсылать. А значит больше никто не будет ждать, придется платить по долгам, здесь и сейчас. Отсюда растерянность и нежелание верить в происходящее, попытки бодриться, успокаивать друг друга, делать уверенный вид, что ничего особенного не происходит, что все под контролем.

Те же, кто почувствовал неотвратимость приближающейся расплаты судорожно ищут выход – куда обратиться, кому продаться, чтобы сохранить все то, что нажито непосильным трудом. Готовы унижаться, сдавать, предавать. И ведь заставят – сначала свергать того, кто дал все, а после – отравят. Бесславный конец – тоже не выход.

Но где искать выход, куда обратить свой взор? На Западе теперь сплошные враги, все отберут и посадят. Восток непонятен на фоне онтологической неприязни, свойственной малому народу. Куда, в Израиль? Там потребуют сдать нажитое в общий котел, «на войну с неверными». Обострение – это вообще не их жанр, отсюда – ощущение паники.

Главный молчит. Вокруг – бесконечное количество нелогичных вещей. Последний срок, а значит, никакого больше тебе распила, всем спасибо, все свободны, на фоне обострения внешнего контура. Хочешь не хочешь, а придется жертвовать. Скорее всего – всем. Откупиться нельзя, там все серьезно, там история, экзистенция и эсхатология. Морочить голову – нет зазора по времени, ибо, финальный отсчет.

То, что парализует сознание масс в России, заставляя подчиняться, оставляет абсолютно равнодушными тех, кто находится за ее пределами – подлинные элиты как Запада, так и Востока живут большими циклами.

Серия многолетних разводок требует, о ужас, системного ответа, которого нет, т.к. он не предусмотрен. Как не предусматривает серьезного ответа любая афера. Она не для того замышляется. Ничего не будет выплачено – отправная, базовая ее точка. Почему же тогда надо платить? «Трест, который лопнул», это не про прошлое.

А пока можно догуливать, доедать, допиливать. Есть же еще время…

Валерий Коровин, Facebook