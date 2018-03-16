Жизнь на полигоне. Как обустроить быт бойцов ВСУ

Постоянные трагедии в армейских частях, которые находятся в полевых лагерях на крупнейших полигонах страны, заставляют более пристально взглянуть на проблему нахождения армии в условиях, которые зачастую еще хуже, чем на фронте.

В Советской армии полевые лагеря существовали в непостоянной форме и разворачивались либо на время крупных учений, либо для практических стрельб или отработки того или иного учебного задания. В ходе же войны на Донбассе полевые лагеря на полигонах для нашего военного руководства стали некой «палой-выручалочкой». Из-за недостатка казарм эти полевые лагеря стали местом боевого слаживания подразделений, которые уходили на ротацию и после нее – неким фильтрационным пунктом. Тут вовсю работала контрразведка, которая выявляла (более или менее эффективно в зависимости от квалификации сотрудников) неучтенные оружие и боеприпасы, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

При такой огромной текучке подразделений логично, что был принят вполне рабочий принцип – «каждая бригада сама готовит себе лагерь для выхода». При этом это касалось только облагораживания окружающего пространства и наполнения внутренности старых латаных-перелатаных палаток советского образца. И тут уже зависело от того, как место временной дислокации представлял себе командир бригады, какие были возможности – в том числе, чего греха таить, и в плане волонтерской поддержки. Поэтому условия проживания бойцов на одном и том же полигоне могли отличаться кардинально.

Печально, что первоначальные попытки централизованно заниматься обустройством бойцов на полигонах наткнулись на такое весьма неприятное явление, как, скажем так, «запасливость». Каждая бригада, которая убывала на фронт, например из Гончаровска, считала обязательным прихватить все, что плохо лежит. В итоге после ухода некоторых бригад городок представлял собой весьма печальное зрелище, напоминающее римское поселение после налета варваров.

С другой стороны, еще со времен Советского Союза в среде высшего военного командования считалось, что солдат должен «стойко переносить все тяготы службы«. И автору, например, не раз приходилось слышать, что, мол,»на фронте им никто не будет дорожки насыпать – пусть привыкают». И как итог – большинство наших полигонов, особенно весной и осенью, представляют собой одно сплошное поле грязи, в которой утопает буквально все.

При этом стоит сказать, что в зарубежных армиях (но, может, кроме российской) таких проблем просто нет. При каждом полигоне существует развитая инфраструктура, которая включает не только постоянные казармы, но и все необходимые коммуникации со столовой, котельной и прочими удобствами. Проще говоря, западный солдат просто не замечает того, что он переехал на полигон.

Привычные нам палатки давно уже заменены на быстроразворачивающиеся модульные городки. Причем они штатно приданы армейским подразделениям и разворачиваются только на неподготовленной территории в случае войны или каких-либо других нетипичных условиях.

Они рассчитаны на комфортное проживание (с системой кондиционирования и освещения) от 15 до 30 бойцов. По утверждению производителей, временное армейское жилье может обеспечить комфортную температуру внутри, когда на улице диапазон температур составляет от -50 до +50 градусов по Цельсию, а сила штормового ветра – 160 километров в час. На установку одной палатки уходит около 15 минут. Сооружение рассчитано на обеспечение электроэнергией от дизель-генератора.

Палатки состоят из модулей и могут быть собраны в любой необходимой конфигурации (казармы, мобильного госпиталя с операционными, командно-штабного помещения, учебного класса) в зависимости от потребностей армии. При этом они уже прошли испытания в реальных боевых условиях в разных точках планеты – от снежной Аляски до пустынного Афганистана.

Да, и вообще стоит отметить, что в Украине проблем типа нынешних на «Широком лане» в ближайшее время быть не должно. Уже в прошлом финансовом году на основных полигонах запущена масштабная программа постройки военных городков по европейским стандартам. В них кроме казарм будут и столовая, и станции водоочистки, и котельная и многое другое.

А пока есть и временное решение. Так, буквально на днях на полигоне 169-го Учебного центра «Десна» начался монтаж модульного городка для занятий и отдыха инструкторов и личного состава. Это практически полноценные дома, подключены ко всем коммуникациям и имеют собственную электросеть, водопровод, канализацию и автономное отопление. И самое главное – их срок службы 20 лет.

В целом можно сказать, что проблемы полевых лагерей и долгосрочного нахождения там военнослужащих имеют свое решение, и для этого нужно только правильно расставить приоритеты.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»