Президенту Франции подарили книгу Олега Сенцова

Будучи среди гостей книжной ярмарки в Париже Макрон проигнорировал российский стенд из-за дела Скрипаля.

Книгу рассказов во французском переводе авторства украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в незаконном заключении в РФ, передали президенту Франции Эммануэлю Макрону во время посещения им Парижского международного книжного салона. Об этом сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на источники в посольстве Украины в Париже.

«Во время Парижского книжного салона Президенту Э.Макрону была передана книга рассказов Олега Сенцова во французском переводе», – сообщило посольство Украины во Франции.

Президент Франции посетил Парижский книжный салон вместе с женой.

Среди первых украинских мероприятий в рамках Парижского книжного салона уже состоялось представление нового прозаического произведения «Интернат» украинского писателя Сергея Жадана и открытие выставки графических работ украинской художницы Екатерины Косьяненко «Мой Киев. Мой Париж».

В тоже время президент Франции Эммануэль Макрон в контексте событий в Солсбери проигнорировал российский стенд на международном книжном салоне в Париже, где Россия в этом году является почетным гостем. Об этом перед посещением Макроном салона написало издание Huffington Post со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

«Это достаточно символический жест, поскольку Россия является почетным гостем этого крупнейшего литературного события года во Франции, участие в котором принимают 38 приглашенных авторов», – указывает издание.

Издание также пояснило, что решение было принято «в контексте Солсбери». Другие СМИ сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй.

По данным Укринформ, во время участия в мероприятиях салона президент Франции не посещал российский стенд, но имел встречу с некоторыми российскими писателями из 38 приглашенных из России.

Как известно, среди приглашенных на мероприятие российских авторов есть противоречивые фигуры. В частности, на книжном салоне присутствует российский писатель Захар Прилепин – участник боевых действий на востоке Украины на стороне так называемой «ДНР», против участия которого выступили украинцы Франции, обратившись с письмом к МИД и минкультуры Франции.

«Деловая Столица»