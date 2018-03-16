Россия грозит судом британскому премьеру Мэй

Используя международные институты российские депутаты намерены привлечь к ответственности британского премьера Мэй за обвинения выдвинутые в адрес России в связи с отравлением экс-шпиона Срипаля.

В Госдуме РФ хотят каким-то образом через международные институты привлечь к ответственности премьер-министра Великобритании Терезу Мэй из-за ее недавних высказываний. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА «Новости».

«Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокую должность, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний», – цитирует депутата его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что из уст Мэй звучат необоснованные заявления, бездоказательно обвиняющие Россию в отравлении Скрипаля.

Как сообщало «Гуляй Поле», 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не приемлет обвинений в свой адрес и языка ультиматума. Никакую информацию Лондону Россия не предоставила.

В ответ Мэй 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов, назвав их шпионами. Кроме того, был отменен официальный визит в Соединенное Королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова. И премьер сообщила, что британские чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.

РИА «Новости»