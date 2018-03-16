Россию ожидает повышение налогов и пенсионного возраста

Правительство России обсуждает ряд весьма непопулярных мер – повышение налогов и пенсионного возраста. На сегодняшний день государство не имеет иных механизм социального обеспечения пожилых людей, как только лишь принятие непопулярных мер.

Перегнали Америку: инфляция в России в настоящее время оказалась ниже, чем в США, сообщил Максим Орешкин. Но, по словам главы Минэкономразвития, вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается – пока что на уровне экспертов и представителей общественности. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что в перспективе непопулярные меры, скорее всего, будут приняты.

Представители экономического блока правительства и Алексей Кудрин в последний раз собрались вместе перед выборами. Кудрина в очередной раз спросили о возвращении в кабинет министров, и он в очередной раз ничего не ответил. Экс-министр финансов предпочел говорить о реформе госуправления.

На текущих вопросах остановился глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он, в частности, доложил о большом успехе: инфляция в России впервые оказалась ниже, чем в США – правда, нельзя сказать, что так уж очень сильно – 2,18% против 2,21%. Но в целом медийный эффект налицо – у нас лучше чем в Америке. Так или иначе, мы ее перегнали.

Между тем, общественность по-прежнему волнуется – что же будет после 18 марта? На слуху непопулярные меры. Орешкин отвечает: вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается. Нет, не в правительстве – в целом идет дискуссия. Однако министр признает: обеспечить рост пенсий, повысить качество здравоохранения и социального обслуживания людей старшего поколения без повышения налогов или пенсионного возраста будет сложно.

Президент в своем послании, как известно, поставил задачу улучшить качество жизни людей.

«За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 трлн руб. – это большая, но не запредельная, реалистичная цифра», – заявил Владимир Путин.

За счет чего? Об этом глава государства ничего не сказал – это дело министров. Вот они и рассуждают.

Между тем, на пенсионном возрасте тема непопулярных мер не закачивается. По словам Максима Орешкина, время для введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц – читай: для его повышения – не пришло.

Это вновь наводит на подозрения – значит, когда-то придет. Вновь тревожные загадки. Ясность есть только в одном вопросе: непопулярные меры – дело политическое. Здесь решение исключительно за президентом. Однако риторика членов кабинета министров как бы нас готовит – ничего исключать нельзя. Тем более, судя по всему, в ближайшее время страна будет жить в тяжелых условиях враждебного внешнего окружения. В такой ситуации, может, другого выхода и не останется – придется повышать и пенсионный возраст, и налоги.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»