Мюллер затребовал у компании Трампа документы связанные с Россией

Спецпрокурор Мюллер попросил Trump Organization предоставить связанные с Россией документы. Ранее компания Трампа представляла такие документы по запросу комиссии Конгресса США.

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, подписал специальную повестку с требованием к компании Trump Organization передать документы, касающиеся России. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает «The New York Times».

Мюллер направил судебную повестку в Trump Organization с требованием предоставить документы, в том числе, касающиеся России. Отмечается, что, это первый известный случай, когда спецпрокурор запрашивает документы, напрямую связанные с бизнесом Дональда Трампа.

Эта повестка означает, что Мюллер изучает роль в предвыборной кампании Трампа, которую могли сыграть иностранные деньги. В последние недели следователи ФБР опрашивали свидетелей, в том числе советника по Объединенным Арабским Эмиратам, о потоке денег из этой страны в Соединенные Штаты.

Trump Organization ранее выполняла просьбы следователей Конгресса о предоставлении документов по их запросам, и нет никаких указаний на то, что компания планирует сопротивляться повестке.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией «не было никакого заговора».

В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор, выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в «фабрике троллей», и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

В документе указано, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

«The New York Times»