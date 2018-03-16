Савченко внесена в базу данных «Миротворца»

Информация о нардепе Савченко разместили в разделе «Чистилище», ее охарактеризовали как изменницу Родины и пособницу террористов.

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

«Изменник родины. Пособник террористов», – указывается на сайте.

Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

«Народный депутат Украины Надежда Савченко, в отношении которой генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности, подтвердила, что пришла в парламент с оружием. Кроме того, по информации источников РБК-Украина, у Надежды Савченко на входе в Верховную раду нашли гранаты, после чего было вызвано охрану спикера парламента Андрея Парубия. Охранники пытались забрать оружие у Савченко», – сообщается на сайте «Миротворец».

Как известно, сайт «Миротворец» связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и днем пришла на допрос в СБУ.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

После того, как Луценко внес на рассмотрение Верховной Радой Украины представление на Савченко, нардеп призвала украинцев к военному перевороту.

Позже Савченко заявила, что готова вернутся в Россию.

«Миротворец»