Украина считает отравление Скрипаля продолжение российской агрессии

Совбезу ООН еще раз напомнили о грубейшем и циничном попрание российским руководством норм международного права и агрессивной политики, сведенной к методом гибридной войны против цивилизованных стран.

Россия отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приучает мир к новым «нормам» после вторжения в Грузию и Украину. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму, передает «Укринформ».

«В 2014 году Россия путем оккупации Крыма и военного вторжения в Восточную Украину обозначила свое полное игнорирование установленных принципов международного права, включая Устав ООН. Такое было и раньше – в 2008 году в Грузии», – напомнила представитель Украины.

Две недели назад РФ в очередной раз проявила свою агрессию, на этот раз в Великобритании.

«Она снова продемонстрировала, что не имеет уважения к суверенитету других стран, её не волнует благополучие тысяч невинных гражданских, чье здоровье и жизнь были поставлены под прямую опасность от применения химического вещества нервно-паралитического действия, которое было безрассудно использовано в общественном месте», – отметила Зеркаль.

По ее словам, этот последний эпизод агрессивного поведения России «доказывает, что у Москвы нет ни моральных, ни юридических красных линий», и она приближается к гитлеровской-сталинской эпохе диктаторских, реваншистских и авантюристических режимов.

«Сколько новых красных линий, или «новых норм», навязанных Россией миру, мы будем терпеть?» – заявила представитель Украины.

Как известно, 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как «Новичок». В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте «Новичок».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не приемлет обвинений в свой адрес и языка ультиматума. Никакую информацию Лондону Россия не предоставила.

В ответ Мэй 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов, назвав их шпионами. Кроме того, был отменен официальный визит в Соединенное Королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова. И премьер сообщила, что британские чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Укринформ»