Совбезу ООН рассказали о ядерном оружие в оккупированном Крыму

На заседании Совбеза ООН представитель Украины Зеркаль рассказала о милитаризации Крыма, размещение нового вооружения, в том числе, насыщение полуострова ядерным оружием.

Москва в два раза увеличила численность своих оккупационных сил в оккупированном Крыму, превратив полуостров в базу для военных операций. Об этом заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг, передает «Укринформ».

«Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия более чем вдвое увеличила численность своего военного персонала на полуострове и проводит модернизацию военной инфраструктуры Крыма для развертывания ядерного оружия», – заявила представитель украинского МИД.

Она сообщила, что недавно РФ развернула в Крыму уже второй батальон системы противовоздушной обороны S-400 «Триумф». Первый такой батальон был развернут на полуострове весной прошлого года. Эти системы способны сбивать самолеты, беспилотные аппараты, крылатые и баллистические ракеты в радиусе до 400 км.

«Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу – с сухопутными, воздушными и морскими компонентами, используя ее как стартовую площадку для своих военных интервенций в других местах. Сирия является одним из последних примеров», – подчеркнула представитель Украины.

Напомним, также она призвала международную общественность нарастить санкционное давление на Россию в связи с грядущими незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму.

«Укринформ»