Савченко готова вернутся в Россию

С такое заявлением народный депутат Украины обратилась к нацлидеру России Путину. Савченко утверждает, единственное условие – отпустить всех украинцев удерживаемых в России.

Депутат ВР Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и заявила, что готова вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью, передает «Деловая Столица» со ссылкой на источник.

«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена – мой обмен – я согласна. Если бы мне предложили волю в России – это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», – заявила Савченко.

Напомним, Надежду Савченко обвиняют в причастности к подготовке государственного переворота. Депутаты исключили ее из состава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, а Генпрокуратура внесла представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.

«Деловая Столица»