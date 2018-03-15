Украина в ООН призывает усилить санкционное давление на Россию

Прежде всего это связано с грубейшими нарушения Россией норм международного права и проведением президентских выборов в оккупированном Крыму.

Власти Украины призывают международную общественность нарастить санкционное давление на Россию в связи с грядущими незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль, передает «РБК-Украина».

«Необходимо наращивать действующие многосторонние и двусторонние санкции … Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации по этим выборам. Эти выборы – это еще один вызов международному сообществу и Организации Объединенных Наций. Мы не должны принимать еще одно нарушение международного права. Мы должны действовать совместно, чтобы прекратить аннексию Крыма, и я призываю вас к действиям, ужесточив санкции против России, или же активно заявлять о себе в Организации Объединенных Наций и на других платформах», – заявила Зеркаль.

Она также проинформировала участников заседания о наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессии в отношении украинцев и крымских татар, которые там живут.

«Москва превратит Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это в качестве площадки для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером … Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, угнетают активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар», – сказала Зеркаль.

Напомним, сегодня Совбез ООН проводит заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном Крыму.

«РБК-Украина»