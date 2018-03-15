Глава «Роснефти» Сечин: новые виллы, горный курорт, царская охота и другие «милые шалости»

Знаменитый глава «Роснефти» Игорь Сечин, прославившийся своим рейдерскими захватами чужой собственности, стал объектом расследования «ФБК».

«Фонд борьбы с коррупцией» («ФБК») Алексея Навального снял фильм о расследование коррупционных схем связанных с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В этом фильме рассказывается о недвижимости главы госкоррпорации, об охране его поместья, о горнолыжных курортах и других «милых шалостях». Об этом смотрите в фильме:

Особу место в фильме уделяется оказание Игорем Сечиным услуг семье ныне действующего российского президента Владимира Путина. В числе родственников Владимира Путина, которым оказывает услуги называют и возможную внебрачную дочь Путина – Екатерину Тихонову.

«Гуляй Поле» напоминает, что есть версия о причастности Сечина к кокаиновому скандалу. Впечатляет и список его рейдерских захватов чужой собственности. Сыграл свою роль Сечин и в уголовном деле против экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

«ФБК»