НБУ продлила санкции против российских банков

Украинский регулятор продлил действие санкционного режима в отношение банков с российским капиталом. Продление санкций связано с исполнением соответствующего решения СНБО.

Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков. Об этом сообщает «Экономическая Правда» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Нацбанк продлил санкции во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против «дочек» работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучки» ВТБ), Проминвестбанка («дочки» ВЭБа) и VS Bank («внучки» Сбербанка).

Санкции против «дочек» российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

«Экономическая Правда»