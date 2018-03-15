Перемирие на Донбассе снова было сорвано

Несмотря на все договоренности об абсолютном прекращении огня на Донбассе – перемирие продержалось недолго. Сегодня возобновились обстрелы украинских позиций с применением тяжелого вооружения со стороны ОРДЛО.

С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 марта 2018 года.

«На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское», – говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики применили 82 мм минометы по опорным пунктам украинских военных вблизи Водяного.

Штаб АТО