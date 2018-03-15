Грязная бомба: Впервые страна НАТО атакована с применением ОМП

Известные обстоятельства покушения на переданного по обмену Великобритании агента MI6 Сергея Скрипаля анализирует один из руководителей лаборатории Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, кандидат химических наук, не готовый пока назвать свое имя широкой публике.

Все известные нервно-паралитические ОВ относятся к фосфорорганическим и имеют очень сходную симптоматику поражения и механизмы воздействия на организм. Примененное против Скрипаля вещество, по утверждениям английских экспертов, относится к этой же группе. Если создавать такие вещества в полевых условиях, квартирах, как делали адепты Аум Сенрике, они не слишком долго сохраняют свои свойства. Только самые развитые страны мира умеют создавать фосфорорганические ОВ, которые при правильном хранении не теряют нужных свойств десятилетиями. Поэтому все искали способы безопасного и надежного хранения, придя в конце концов к бинарному оружию, пишет Валерий Ширяев на страницах «Новой Газеты».

Необходимо пояснить сам термин «бинарное оружие». Он вовсе не означает «особо опасное, особо токсичное», хотя именно так его трактуют в прессе. Раздельное хранение компонентов – это наиболее безопасный способ хранения в условиях, когда войны, а значит, и перспектив применения нет очень долгое время. Отдельные компоненты, относительно безопасные, можно хранить, не волнуясь об утечках, очень долго.

По сути, мы научились выводить последнюю стадию изготовления ОВ с завода прямо на поле боя. В боеприпасе безопасно и раздельно хранятся компоненты-прекурсоры, а разрыв мембраны (допустим, пневматический) смешивает их прямо у врага над головой, превращая в смертельный яд. Но никаких особых, решающих преимуществ в применении именно как боевые вещества бинарные перед традиционными не имеют. Такие исследования шли в СССР и США с 50-х годов.

Разработок было несколько, а вариантов множество. И у нас, и в США были получены вещества с поражающими свойствами намного сильнее, чем у известных с конца Второй мировой войны нервно-паралитических ОВ. Часть была доведена до стадии, на которой возможно производство на заводе.

Но все-таки запасы боевых отравляющих веществ в основном состояли из традиционных боеприпасов, которые мы уничтожили по договору. В наших военных лабораториях всегда хранились и будут храниться, точно так же, как в США и Великобритании, все известные человечеству яды. Поэтому получить бинарное ОВ можно только из лаборатории, ни на каких складах его нет. Впрочем, сами склады остались только в США, в России уже и их нет.

Вил Мирзаянов, причастный, как он сам сообщил, к созданию примененного в Солсбери ОВ, утверждает: «Два безвредных компонента могли привезти в Великобританию и потом смешать в баллончике, который легко спрятать и использовать для распыления смертоносной дозы с целью его «намеренной демонстрации» врагам Москвы».

Все рассуждения о раздельном ввозе безопасных компонентов яда в Англию и изготовлении на месте боевой смеси – для дилетантов. Это лишнее звено в операции, оно только все усложняет и подвергает ее огромному риску. В действительности необходимо не более сотой доли грамма, столько готового раствора можно ввезти в очень маленькой ампуле с лекарством, например.

Обращение с нервно-паралитическими ОВ допустимо только в специальных условиях профессионалами, иначе тот, кто хочет его применить, сильно рискует жизнью. Убийца Кивелиди сам получил тяжелые поражения внутренних органов, убив одновременно и его секретаршу. А ведь наверняка предохранялся, как мог, знал же, с чем дело имеет!

Одно дело, когда в бешено вращающемся снаряде после выстрела ломается перегородка и в заводских условиях упакованные в боеприпас прекурсоры смешиваются. И другое дело – попытка смешать их в гостиничном номере. Она, скорее всего, закончится смертью самого убийцы.

Дело в том, что нервно-паралитические бинарные ОВ не создавались как яд для индивидуального применения. Для такого их использования даже и устройства не проектировались. Это именно оружие массового поражения.

Его невозможно точно дозировать под такую задачу. Оно почти наверняка отравит множество людей вокруг, если применять его в населенном пункте. Что и случилось в Солсбери.

То есть тот, кто его применил, старался сделать максимально слабый раствор, чтобы не погибнуть самому. И все равно высока вероятность, что он получил свою дозу. Правоохранительные органы Великобритании и Евросоюза должны сейчас изучать все случаи обращения за лечением отравлений с симптомами, описанными во всех пособиях по гражданской обороне.

Поэтому Скрипаль с дочерью не погибли сразу. Но это была именно попытка убийства, нелетальный исход невозможно уверенно планировать при таких средствах. Поскольку следы фосфорорганических соединений сохраняются в трупе очень долгое время, очевидно, что расчет был именно на публичный эффект. Ведь преступник выбрал очень опасное лично для себя и самое неудобное в обращении вещество, проигнорировав огромное количество надежных ядов с избирательным действием, известных человечеству.

Можно упомянуть популярные в свое время цианиды как вполне доступные. Но есть и быстро распадающиеся, без цвета и запаха. Тут же намеренно был выбран, как говорится, варварский яд, который гарантированно будет обнаружен экспертизой и вызовет наибольший политический эффект. Ведь это, насколько я знаю, первое в истории использование оружия массового поражения на территории Великобритании, страны – члена НАТО.

Важно понимать, что боевые ОВ рассчитаны на заводское массовое производство, это не сверхсложная фармацевтика. И если причастный к созданию этого ОВ Вил Мирзаянов уехал в США в 1996-м, то и формула уехала вместе с ним (при условии, что все, о чем он написал, правда – лично я не склонен во всем ему доверять). И уже 18 лет этот яд известен экспертам НАТО. Смешно после этого называть его секретным.

Из публикаций самого Мирзаянова, отвечавшего за утечки и химзащиту НИИ, но не разрабатывавшего это ОВ непосредственно, понять точную формулу невозможно. Ее там просто нет. Но если это реальный случай, нет сомнений, что яд был воспроизведен в США в экспериментальных целях много лет назад.

Поэтому заявления Мирзаянова, что «Россия – единственная страна, способная произвести и применить настолько сильнодействующий нервно-паралитический агент», несостоятельны, они выдают его ангажированность.

Условия для производства необходимого для убийства мизерного количества такого вещества при известной уже 18 лет формуле есть в любой европейской стране, да и не только.

Для убийцы Кивелиди, как известно из материалов следствия, нервно-паралитическое ОВ изготовил в 1995-м сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института органической химии и технологии. То есть в то время многие ОВ из секретных разработок могли «утечь» в российский преступный мир, в страны СНГ, преступным синдикатам за границей и в руки иностранных разведок. Такие вещества как наследие «лихих 90-х» чисто теоретически могут храниться и у людей, уволившихся из спецслужб, но когда-то их охранявших. Ведь и рассказавший о них Мирзаянов отвечал в НИИ за контрразведку.

Не впадая в версификаторство, из такого рассказа можно все же сделать некоторые выводы. Покушение на убийство Скрипаля и его дочери исполнено с использованием малоизвестного высокотехнологичного оружия массового поражения. Это, несомненно, была группа людей, притом очень жестоких и изобретательных. Оглашенные на сегодня англичанами факты говорят именно о таком сценарии. Это был не случайный выбор, а тщательно рассчитанный поступок, такой яд достать трудно, а применение смертельно опасно для самого убийцы.

Во множестве громких отравлений последних лет в России (или связанных с Россией) были применены изощренные яды, не указывающие на страну происхождения и часто быстро распадающиеся в теле жертвы. Многие яды весьма компетентное следствие так и не смогло идентифицировать. Достаточно вспомнить гибель нашего коллеги Юрия Щекочихина.

Примененный в убийстве Литвиненко, кто бы ни устроил его, полоний был выбран как быстро распадающийся изотоп. Следователи Великобритании применили сверхсовременные детекторы с очень высокой чувствительностью (на что, видимо, не рассчитывали убийцы) и успели его зафиксировать и далее найти радиоактивные следы предполагаемых преступников в последний момент. Промедли они еще немного, и доказательств не было бы никаких, о чем много писала английская пресса.

Кроме того, полоний производится в нескольких странах. Для преступления же в Солсбери из огромного множества вариантов было выбрано вещество, производившееся только в СССР и заранее известное экспертам стран НАТО (пока нет никаких оснований не доверять английским специалистам). Общественному мнению, обычно не склонному интересоваться подробностями, сегодня это вещество указывает прямо на Россию.

Репутация нашей страны как страны отравителей вполне заслужена. История политических и криминально-экономических отравлений в новой России еще дождется своих великих режиссеров, как дождалось семейство Борджиа. Возможно, именно репутация страны подвигла кого-то применить ОМП в Англии (до сих пор не забывшей отравление Литвиненко), почти убив отпущенного с богом изменника, невинную молодую женщину и наверняка нанеся тяжелые поражения внутренних органов многим подданным Елизаветы II.

Фактически посреди рукотворного грандиозного политического скандала, грянувшего как с неба гром, убийца приколол к пальто Скрипаля штрих-код «сделано в России». Я не собираюсь гадать, из какой он страны или политического клана. Но сделано это было в тяжелейший для внешней политики Путина момент и накануне таких важных для его внутренней политики выборов. Это медийная катастрофа, которая повлечет еще множество неприятностей.

Валерий Ширяев, «Новая Газета»