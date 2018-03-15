Фейки первой части фильма Андрея Кондрашова «Путин»

В предвыборном, явно агитационном фильме, «Путин», первую часть которого выпустили недавно, были обнаружены несколько моментов, которые, как минимум вызывают сомнения, а порой – являются откровенной ложью…

В интернете появилась первая часть документального фильма «Путин», снятого корреспондентом ВГТРК Андреем Кондрашовым. В основе фильма интервью с президентом, авторские комментарии Кондрашова и фрагменты интервью с другими людьми – от видных политиков до современных студентов. И далеко не все в их речах правда, пишет Юрий Бершидский на страницах «The Insider».

Фейк 1: О запоздалой реакции на гибель подводной лодки «Курск»

Владимир Путин:

– Я ведь только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли. Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил и сказал, что мы потеряли лодку…

Катастрофа с подводной лодкой «Курск» произошла 12 августа 2000 года. Путин стал президентом 7 мая того же года. До этого с 31 декабря 1999 года он был исполняющим обязанности президента. То есть к моменту гибели подводной лодки он уже восемь месяцев фактически являлся главнокомандующим ВС России.

О начале учений Северного флота газета «Красная звезда» сообщала: «10 августа на Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Вячеслава Попова началось плановое учение с выходом кораблей в море. По своему замыслу и количеству задействованных сил это учение станет самым крупным учебным мероприятием 2000 года в Военно-Морском Флоте России». Вероятно ли, чтобы главнокомандующий не знал о таких учениях?

Фейк 2: Об операции по подъему «Курска»

Владимир Путин:

– Когда мы проводили последнее совещание и я начал спрашивать каждого из участников и попросил ответить односложно – да или нет – на вопрос, будем ли поднимать, все сказали: нет, нет, нет, нет. Я сказал: «Будем поднимать, приступайте к работе».

Андрей Кондрашов:

– Но проблема была в том, что раньше нигде в мире такие операции не проводились. Более того, даже попытки поднять затонувшие лодки – все до одной – закончились неудачно.

В 1974 году США удалось поднять затонувшую в Тихом океане на глубине около 5 км советскую подводную лодку К-129, причем сделали это тайно, маскируясь под геологоразведочные работы. Для сравнения, «Курск» затонул на глубине 108 м. Лодка К-129 при подъеме раскололась, была поднята ее передняя половина. По некоторым данным, поднимать лодку целиком и не планировалось. Так или иначе, организованная ЦРУ операция по подъему К-129, известная как Jennifer или Azorian, была в целом успешной.

Фейк 3: О встрече с семьями погибших на «Курске» подводников

Андрей Кондрашов:

– Тяжелый разговор продолжался два часа и сорок минут. В итоге произошло самое на тот момент маловероятное: люди ему поверили.

Владимир Путин:

– Разговор был действительно очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди почувствовали и поняли, я им за это очень благодарен… Люди увидели эту искренность и сопереживание, сочувствие.

А вот что говорил о реакции Путина на эту встречу Сергей Доренко, тогда ведущий «Первого канала»:

«Он позвонил на „Первый канал“ и сказал, что „Первый канал“ нанял шлюх, которые выступили, чтобы дискредитировать его. И в том числе я ему потом доказывал, что это были не шлюхи, что это были вдовы офицеров. Это действительно вдовы офицеров, я впоследствии сам их видел в Видяево, и они продолжали говорить «неудобные» вещи, но он по телефону сразу отзвонил и сказал: „Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по десять долларов, специально чтобы меня дискредитировать“».

Фейк 4: Об инциденте в Гамбурге в 1994 году

В фильме рассказывается о случае во время традиционного ежегодного торжественного обеда в ратуше Гамбурга.

Андрей Кондрашов:

– На трибуну вышел президент Эстонии Леннарт Мери. В привычной манере младоевропейцев он наполнил свою речь всеми историческими страхами перед Россией, культивированными в Прибалтике. Когда в очередной раз прозвучало «русская оккупация», Владимир Путин встал и отправился к выходу.

Владимир Путин:

– Он был главным гостем и позволил себе, на мой взгляд, абсолютно неприемлемые выражения в адрес нашей страны. Поэтому я, послушав его некоторое время, решил, что с меня достаточно, и ушел.

Путин и Кондрашов из всего содержания речи Мери вспомнили только два слова – «русская оккупация», хотя этого словосочетания в выступлении Мери не было, он говорил о советской оккупации, что исторически вполне корректно:

«Почему новая, посткоммунистическая Россия, на словах порвавшая с порочным наследием СССР, упорно отказывается признать, что балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – были оккупированы и присоединены к СССР против своей воли и в нарушение международного законодательства сначала в 1940 году, а потом еще раз в 1944-м, после чего само существование этих наций было поставлено под угрозу десятилетиями советизации и русификации? Даже сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Крылов официально заявляет в ответе балтийским странам, что в 1940 году Эстония, Латвия и Литва „добровольно“ присоединились к Советскому Союзу. Еще немного, и он скажет, что десятки тысяч эстонцев, включая меня лично и всю мою семью, „добровольно“ позволили советским властям депортировать себя в Сибирь».

О главном тезисе той речи президента Эстонии автор фильма и его собеседник стараются не вспоминать – не потому ли, что очень уж актуально этой сейчас?

Леннарт Мери сказал: «Меня тревожит, что верх в российской внешней политике и российской политической философии снова берет иррационализм. Российские политики вдруг снова открыто заговорили о некоей „особой роли“ своей державы, о „миротворческой“ миссии, которую новая Россия призвана выполнять на пространстве бывшего СССР. Один из ближайших советников президента Ельцина Сергей Караганов не так давно высказал эту мысль в казалось бы скромной и ненавязчивой форме, хотя на деле это довольно жесткая вещь: Караганов сказал, что Россия должна быть “primus inter pares“, первой среди равных, на всем пространстве бывшей советской империи. Вспоминается знаменитая фраза Оруэлла, сказанная о советском варианте коммунизма: „Все равны, но некоторые равнее других“.

Понятно, что это более или менее знакомый чисто российский иррационализм, всегда превращавший русскую политику в нечто абсолютно непредсказуемое. Но есть и еще одна тревожная тенденция, которую западные демократии выдают ради собственного удобства за проявление Realpolitik. Я говорю о стратегии, которую следовало бы назвать „умиротворением агрессора“. Приняв такой подход, вы, сами того не желая, становитесь сообщником имперских сил в России, где и по сей день верят, что тяжелейшие внутренние проблемы можно разрешить угрозами соседям и захватом новых территорий.

Если бросить все эти государства, включая Эстонию, на произвол судьбы и на милость Москвы, у которой в любой момент могут заново проснуться имперские аппетиты, цена, которую придется за это заплатить, будет неподъемной, даже если платить будет вся Европа».

Значительная часть фильма посвящена тому, как тяжело жилось России в 1990-х годах – до прихода Путина к власти. Здесь тоже не обошлось без фейков.

Фейк 5: О вытеснении русского языка из национальных республик

Министр обороны Сергей Шойгу:

– Почти каждый субъект имел свою конституцию, у кого-то в конституции было два государственных языка, русского там не было, был английский.

В составе Российской Федерации никогда не было субъекта, в котором русский не был бы государственным языком. В республике Саха (Якутии) в 1999 году был издан указ, объявивший английский язык рабочим, но государственными в ней были и остаются русский и якутский.

Фейк 6: О проникновении американцев в российские органы власти

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев:

– В штате Госимущества было порядка ста шестидесяти штатных сотрудников и порядка семидесяти человек были советники из США. Ни одна бумага не могла выйти из этого ведомства без согласительной подписи американского советника.

По-видимому, не подтверждаемые никакими документами пугающие истории о всевластии американских советников в Росимуществе восходят к заявлению экстравагантного депутата Госдумы Евгения Федорова в эфире радиостанции «Финам FM» в 2010 году: «Я напоминаю вам, что наша история, российского государства, базируется на 10 тысячах американских советников, которые сидели во всех министерствах и ведомствах России, так же как советские сидели, например, в афганских министерствах и ведомствах, или польских, или каких-то других. Так становилось российское государство. И, например, имущественное министерство, Росимущество, это шестиэтажное здание, оно в том же здании было в те времена, в начале 90-х годов, весь шестой этаж занимали американские советники. И они назначали, кому быть олигархом, кому продать…» Тогда же Федоров заявил, что 95% российской промышленности принадлежит иностранным офшорам.

Возможно, поводом для возникновения таких конспирологических версий стала история американских экономистов Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя, действительно сотрудничавших с Росимуществом в качестве консультантов по приватизации. В 1997 году они были обвинены в США в нарушении законов о коррупции, так как параллельно с работой на государственный орган занимались в России инвестициями. Шлейфер не признал себя виновным, но заключил сделку со следствием, по которой ему пришлось заплатить крупный штраф.

Фейк 7: О бедственном положении российских военных

Мать погибшего на подводной лодке «Курск» моряка:

– Когда в квартире нет отопления, когда в квартире, чтобы спастись от холода, срезаны батареи и вынесены, потому что они не греют, они холод дают… Это было в Видяево [база Северного флота в Мурманской области], я это видела своими глазами.

С точки зрения физики это действие — срезание батарей — абсолютно бессмысленно. Если вместо горячей воды в систему отопления подать холодную (хотя совершенно непонятно, зачем), температура в помещении может незначительно снизиться, но в этом случае достаточно перекрыть вентили, чтобы холодная вода не поступала.

Если женщина действительно видела такую картину, то она, скорее всего, оказалась в гостях у сына во время ремонта с заменой отопительных приборов и приняла за чистую монету шутку о том, что батареи срезали, чтобы они не охлаждали помещение.

Разумеется, разбираться в работе систем отопления она не обязана, но забавно, что автор фильма пользуется даже таким абсурдным заявлением, чтобы в очередной раз показать, как тяжела была жизнь в России до прихода Путина.

Юрий Бершидский, «The Insider»