Я лично приказал штурмовать «Норд-Ост», – Путин

По его словам никто другой такого приказа на штурм захваченного здания театра на Дубровке отдать не мог. Патрушев рассказал как «искали способ, что бы при штурме никто не пострадал».

Владимир Путин заявил, что в октябре 2002 года лично отдал приказ о штурме Театрального центра на Дубровке, захваченного чеченскими сепаратистами. Рассказ Путина приведен во второй серии фильма, который снял для ВГТРК пресс-секретарь его предвыборного штаба Андрей Кондрашов; видео опубликовано на странице ведущего ВГТРК Дмитрия Киселева в «Одноклассниках», передают «Грани.Ru».

Никто другой, заметил Путин, такого приказа отдать и не мог.

«В планах (сепаратистов. – Ред.) было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу, – заявил глава государства. – С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить».

В свою очередь, тогдашний директор ФСБ, нынешний секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал в фильме, что в процессе подготовки штурма «искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал». «Работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты (с газом. – Ред.), – рассказал силовик. – Мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили».

Газ, запущенный в здание по вентиляционным каналам, как за кадром заявил Кондрашов, представлял собой состав, «компоненты которого широко используются в мире для анестезии».

Ночью, когда наступил срок штурма, Патрушев, по словам Путина, позвонил ему и сообщил, что «газ пустили, но он не работает». «На мой вопрос, почему не работает, ответил: «Мы не знаем – может быть, там какой-то сквозняк его уносит», – рассказал глава государства.

Однако, продолжил он, поскольку «на следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом, ждать было невозможно». «Я задал вопрос директору ФСБ: «Ребята пойдут без этого газа?» Он сказал: «Если прикажете, пойдут». И я ему сказал: «Начинайте», – заключил Путин.

Как утверждает Кондрашов, после интервью Путин без микрофонов рассказал, что, отдав команду о штурме, пошел в часовню в 1-м корпусе Кремля и впервые в жизни встал на колени перед иконами.

Через некоторое время, добавил глава государства, Патрушев снова позвонил ему с сообщением, что газ все же подействовал и штурм идет по плану.

В фильме, однако, не уточняется, кто именно отдал приказ о применении газа, каковы конкретно были его компоненты, а также кто непосредственно руководил штурмом «Норд-Оста». Между тем именно этой информации от российских властей требуют пострадавшие и родственники погибших при операции.

Через год после захвата «Норд-Оста», 20 сентября 2003-го, Путин заявлял, что использованный при штурме газ был безвредным, а заложники погибли в силу «ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании». В свидетельствах о смерти погибших в графах «причина смерти» поставлены прочерки.

Между тем 9 марта прошлого года, выступая в прениях по делу Хасана Закаева, объявленного одним из соучастников теракта, прокурор прямо указал, что «если бы не было спецоперации, то не было бы и жертв по неосторожности». Таким образом, отмечали адвокаты потерпевших, Россия впервые официально признала связь между штурмом «Норд-Оста» и гибелью заложников.

Потерпевших по делу разбирательство не удовлетворило. Как отмечала адвокат Каринна Москаленко – директор Центра содействия международной защите, который представляет интересы потерпевших, – «впервые за 15 лет в Московском окружном военном суде они (пострадавшие и родственники погибших. – Ред.) получили доступ к судебной трибуне, возможность выступить и потребовать: одни – установления причин гибели их родных и близких, а другие – причины их болезней и страданий».

Однако эти требования удовлетворены не были. 24 ноября 2016-го, в начале процесса Закаева, один из потерпевших – отец убитого заложника Сергей Карпов – ходатайствовал о приобщении к делу независимого расследования теракта. Судейская коллегия под председательством Михаила Удашкина ходатайство отклонила.

В дальнейшем сторона потерпевших потребовала вернуть дело в прокуратуру. Указывалось, что следствие по делу проведено ненадлежащим образом, поскольку не выяснена причинно-следственная связь между применением силовиками газа при штурме театрального центра и отравлением заложников, повлекшим в ряде случаев летальный исход. Однако 1 марта 2017-го судьи отклонили и это ходатайство.

Также потерпевшим было отказано в допросе экспертов относительно применения газа и в проведении новой экспертизы.

На другой день, 2 марта, потерпевшие и их представители провели в Москве пресс-конференцию, на которой заявили, что государство обязано сообщить точный состав использованного при штурме газа. «Те, кто похоронили своих близких, хотят знать, каким веществом травили их. Но в большей степени данный факт интересует выживших, получивших серьезные болезни. Это право на частную жизнь, – подчеркивала тогда Москаленко. – Есть сомнения, что газ можно было использовать на живых людях».

Выжившие заложники теперь страдают от различных болезней, отмечалось на пресс-конференции, и от знания того, какой именно газ был использован, зависит их лечение.

28 февраля нынешнего года в ЕСПЧ была подана жалоба 42 потерпевших по делу «Норд-Оста». Насколько можно было заключить из сообщения Москаленко, заявители обвиняют Россию в том, что в их отношении были нарушены статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

Первая жалоба в связи со штурмом «Норд-Оста» была подана в ЕСПЧ еще в 2003-м. Восемь лет спустя, 20 декабря 2011 года, Страсбургский суд взыскал с России в пользу 64 потерпевших суммы от 9 до 66 тысяч евро, признав, что в их отношении была нарушена статья 2 (право на жизнь) Европейской конвенции. В постановлении указывалось на неадекватное планирование российскими властями операции освобождения заложников и отсутствие эффективного расследования по этому факту.

23 октября 2002 года 40 представителей чеченского вооруженного подполья ворвались в здание на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост» и взяли в заложники 914 человек. Через три дня, 26 октября, люди были освобождены в результате операции спецслужб; террористов убили. В ходе инцидента погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 человек умерли при штурме, пятерых убили сепаратисты.

Точная причина смерти заложников до сих пор официально не установлена. Родственники погибших уверены, что люди были отравлены сильным усыпляющим газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

«Грани.Ru»