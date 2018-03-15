Российский выборный ритуал

Когда выборам придают несусветное значение – это уже ритуал. Но ритуальными услугами должен заниматься не ЦИК, а другая организация. А выборы – это выборы, и ни больше и ни меньше.

Не человек портит место, а место портит человека. Элла Александровна Памфилова всегда казалась мне вполне безвредной женщиной. С некоторых пор в нашей власти и около власти остались одни вурдалаки, кроманьонцы и вервольфы. Памфилова была среди них доброй женщиной, которая пригласит тебя в гости, нальет чаю и отрежет бутерброд, пишет Антон ОрехЪ, на страницах сайта радиостанции «Эхо Москвы».

Когда ее назначили вместо 146-процентного Чурова, я не мог взять в толк, почему Путин сделал такой выбор – неужели никого похуже не нашлось? Но Элла Памфилова на новом месте прекрасно обжилась. И вот теперь, когда до мероприятия со странным названием «выборы» осталось всего ничего, Элла Александровна говорит, что это будут «величайшие выборы», которые позволят нам жить по своим правилам, а не под диктовку извне.

А что, собственно, с этими выборами особенного? В чем их историческое величие? Чем эти выборы более велики, чем предыдущие выборы Путина или другие предыдущие выборы Путина? Эти выборы позволят нам жить по своим правилам – а по каким правилам мы жили до сих пор? Вот сию секунду по каким правилам мы живем? Последние 18 лет мы как существовали-то? И что мешало нам жить нормально, не дожидаясь 18 марта 2018 года?

Но это мое недоумение, которое обращено в прошлое. Но у меня есть недоумение насчет будущего. Ни в коем случае не подозреваю председателя ЦИК в агитации или намеках на агитацию, но при каком же исходе выборов мы сможем наконец-то жить по своим правилам, а не по указке инопланетян или жидо-масонов?

А если победит Сурайкин – это будет жизнь по нашим правилам? А если Бабурин? А если, чем черт не шутит, Грудинин? Ну и пес с ними, с этими его счетами и золотом, но вот одержит этот Клубничный Сталинист победу – и что станет с правилами жизни Российской Федерации?

Или мы заживем, не оглядываясь на чужие указки только в случае победы строго определенного кандидата? Чего бы тогда фамилию не назвать? Ведь нам нельзя ошибиться! Проголосуем не за того, а нам на следующий день из Вашингтона пришлют новую Конституцию – и прости-прощай, Расея-Матушка!

Памфилова говорит еще чудесные слова о наблюдателях. Мол, пощадите глубинку. Там народ трепетный, все друг друга знают – а тут понаедут из Москвы «упакованные» да еще с трансляциями, перепугают неискушенных избирателей.

Да не надо никаких наблюдателей вообще! Тем более с трансляциями! Да еще в глубинке! Чего вы там не видали? Там отродясь ни интернета, ни газа, ни воды не было – и вдруг хипстеры с веб-камерами. От культурного потрясения простой народ все напутает, не туда галочки поставит, не тем голоса отдаст!

А в результат будем жить по указке хрен знает кого. Выборы не бывают ни величайшими, ни мельчайшими. Выборы – это выборы. А когда им придают несусветное значение – это уже ритуал. Но ритуальными услугами должен заниматься не ЦИК, а другая организация.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»