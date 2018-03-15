Трамп считает Россию причастной к отравлению Скрипаля

В ходе общения с журналистами Трамп выразил свое согласие с версией причастности России к химической атаке в Солсбери повлекшей отравление двух десятков людей.

Президент США Дональд Трамп заявил: «определенно похоже, что Россия стоит» за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщает телеканал «Настоящее Время».

«Это очень грустно», – сказал Трамп журналистам, добавив, что это то, что никогда не должно было случиться.

Donald Trump says "it looks like" Russia was behind the Salisbury attack pic.twitter.com/CF7VNhiryy — Sky News (@SkyNews) March 15, 2018

«Мы к этому относимся очень серьезно», – отметил он.

Раньше 15 марта Великобритания, США, Германия и Франция назвали отравление Скрипаля первым применением нервно-паралитического вещества со времен Второй мировой войны.

В совместном заявлении лидеров четырех стран отмечается, что Москва ответственна за произошедшее, а инцидент назван нападением на суверенитет Великобритании. В заявлении также сказано, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия.

К этому заявлению присоединился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Эту меру поддержали в Администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции.

4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль, обвиненный в России в госизмене и работе на британскую разведку MI-6, и его дочь Юлия. Оба были найдены на скамейке возле торгового комплекса. Вместе с ними пострадал также сержант полиции Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Все трое остаются в больнице, Скрипаль и его дочь – в коме.

«Настоящее Время»