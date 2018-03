Трамп считает Россию причастной к отравлению Скрипаля

В ходе общения с журналистами Трамп выразил свое согласие с версией причастности России к химической атаке в Солсбери повлекшей отравление двух десятков людей.

Президент США Дональд Трамп заявил: «определенно похоже, что Россия стоит» за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщает телеканал «Настоящее Время».

«Это очень грустно», – сказал Трамп журналистам, добавив, что это то, что никогда не должно было случиться.

Donald Trump says "it looks like" Russia was behind the Salisbury attack pic.twitter.com/CF7VNhiryy

— Sky News (@SkyNews) March 15, 2018