Две трети украинцев вообще не собираются эмигрировать

Такие данные получены в ходе проведенного социологического опроса. Только чуть больше четверти украинцев вынашивают планы эмиграции в страны ЕС и Северной Америки.

17% опрошенных отметили, что их родственники находились на заработках за рубежом в последние полгода, 11%, – что в их семьях есть те, кто работают за рубежом постоянно. В то же время у 70% респондентов близкие не работали за рубежом за этот период, 2% — затруднились ответить на этот вопрос, такая социологическая картина получилась согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», .

Больше всего тех, у кого родственники имеют опыт работы за пределами Украины, среди жителей Западного макрорегиона (особенно Закарпатья). Относительно чаще о наличии в семье трудовых мигрантов отмечали жители сел и опрошенные с высшим уровнем доходов.

65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания. Зато 27% отметили, что вынашивают планы по эмиграции. Чаще всего о желании переезда за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет (среди них почти половина имеет подобное желание). Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с высшими уровнями образования и доходов. Характерно, что среди респондентов, в семьях которых есть те, кто работали за границей, желание выезда в другую страну с целью проживания значительно выше.

Относительно большее количество тех, кто выражает желание оставить Украину, зафиксировано среди жителей северных (Житомирская, Сумская области, г. Киев) и западных (Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая) регионов.

В свою очередь, большинство опрошенных (50%) желаемой страной для проживания своих детей отметили Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 3% — другие страны, и только 2% — Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Украину, как страну для проживания своих детей чаще выбирали старшие респонденты, жители сел, и лица с низким уровнем доходов. В свою очередь молодежь, более богатые и образованные все же чаще выбирали другие страны (в основном страны Запада), как возможное место жительства следующего поколения. Наличие трудовых мигрантов в семье также определяет выбор страны проживания для детей не в пользу нашего государства: почти половина опрошенных, среди близких которых есть лица, работающие за рубежом, выбрали бы для своих детей другие страны проживания, чем Украина.

Также больше всего тех, кто видит заграницу более желанным местом для проживания детей, относительно больше среди опрошенных в Сумской, Житомирской, Черниговской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%. Сроки проведения: 12-28 декабря 2017.

«Рейтинг»