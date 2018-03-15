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Новости

Две трети украинцев вообще не собираются эмигрировать

«Рейтинг»
15 марта 2018

Такие данные получены в ходе проведенного социологического опроса. Только чуть больше четверти украинцев вынашивают планы эмиграции в страны ЕС и Северной Америки.

17% опрошенных отметили, что их родственники находились на заработках за рубежом в последние полгода, 11%, – что в их семьях есть те, кто работают за рубежом постоянно. В то же время у 70% респондентов близкие не работали за рубежом за этот период, 2% — затруднились ответить на этот вопрос, такая социологическая картина получилась согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», .

Больше всего тех, у кого родственники имеют опыт работы за пределами Украины, среди жителей Западного макрорегиона (особенно Закарпатья). Относительно чаще о наличии в семье трудовых мигрантов отмечали жители сел и опрошенные с высшим уровнем доходов.

 

Работа за границей.

 

65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания. Зато 27% отметили, что вынашивают планы по эмиграции. Чаще всего о желании переезда за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет (среди них почти половина имеет подобное желание). Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с высшими уровнями образования и доходов. Характерно, что среди респондентов, в семьях которых есть те, кто работали за границей, желание выезда в другую страну с целью проживания значительно выше.

Желание эмигрировать.

Относительно большее количество тех, кто выражает желание оставить Украину, зафиксировано среди жителей северных (Житомирская, Сумская области, г. Киев) и западных (Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая) регионов.

Желание эмигрировать в зависимости от пола, образования,  уровня доходов и наличие родственников за рубежом.

В свою очередь, большинство опрошенных (50%) желаемой страной для проживания своих детей отметили Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 3% — другие страны, и только 2% — Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Выбор страны для проживания детей.

Украину, как страну для проживания своих детей чаще выбирали старшие респонденты, жители сел, и лица с низким уровнем доходов. В свою очередь молодежь, более богатые и образованные все же чаще выбирали другие страны (в основном страны Запада), как возможное место жительства следующего поколения. Наличие трудовых мигрантов в семье также определяет выбор страны проживания для детей не в пользу нашего государства: почти половина опрошенных, среди близких которых есть лица, работающие за рубежом, выбрали бы для своих детей другие страны проживания, чем Украина.

Страна проживания для детей в зависимости от в зависимости от место проживания, образования, уровня доходов и наличие родственников за рубежом.

Также больше всего тех, кто видит заграницу более желанным местом для проживания детей, относительно больше среди опрошенных в Сумской, Житомирской, Черниговской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%. Сроки проведения: 12-28 декабря 2017.

«Рейтинг»

Tags: социология, Украина, эмиграция

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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