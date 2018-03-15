Россия попала под новые санкции за «фабрику тролей»

В санкционном списке фигурируют 19 фамилий лиц причастных к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Санкционные меры предусматривают запрет на въезд в США и арест любых активов аффилированных с людьми из списка.

Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как «фабрика троллей». Документ опубликован на сайте Минфина США.

В список внесены фамилии 19 физических лиц, большинство из которых фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В список попал, в частности, Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как «шеф-повар Путина». Мюллер утверждал, что он контролировал «фабрику троллей» через два компании.

Минфин также объявил о санкциях против Федеральной службы безопасности России и ее Главного разведывательного управления – службы военной разведки. Глава ГРУ Игорь Коробов вместе с пятью другими бывшими или нынешними старшими представителями службы также внесен в санкционный список.

Новые санкции предусматривают запрет на въезд в США и замораживание любых активов, которые фигуранты списка могут иметь в стране.

Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В США также продолжается работа специального прокурора Мюллера, который среди прочего должен установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали на «фабрике троллей», и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента США.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двое россиян из списка обвиняются в банковском мошенничестве, еще четверо — в краже личных данных других людей.

«Гуляй Поле»