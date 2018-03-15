В России из самолета на взлете вывались слитки золота

В Якутии, в результате неисправности, самолет потерял на взлете створку люка грузового отсека и рассеял в округ взлетной полосы слитки золота. На борту самолета было свыше 9 тонн золота и платины.

В Якутске самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота. Об этом сообщает «РБК».

В аэропорту Якутск сообщили, что левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

Во время инцидента на борту находилось около 9,3 тонн слитков золота и платины, часть которых рассыпалась по взлетной полосе.

Все слитки, выпавшие из самолета, обнаружены и находятся под охраной.

Отмечается, что к полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.

«РБК»