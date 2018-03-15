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Новости

В России из самолета на взлете вывались слитки золота

«РБК»
15 марта 2018

В Якутии, в результате неисправности, самолет потерял на взлете створку люка грузового отсека и рассеял в округ взлетной полосы слитки золота. На борту самолета было свыше 9 тонн золота и платины.

В Якутске самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота. Об этом сообщает «РБК».

В аэропорту Якутск сообщили, что левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

Отвалившийся люк грузового отсека.

 

Во время инцидента на борту находилось около 9,3 тонн слитков золота и платины, часть которых рассыпалась по взлетной полосе.

Все слитки, выпавшие из самолета, обнаружены и находятся под охраной.

Отмечается, что к полету воздушное судно готовили техники, которые входят в состав экипажа.

«РБК»

Tags: золото, Россия, самолет, Якутия

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