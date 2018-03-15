Как ответят американцы на российские достижения мультипликации. Боевые лазеры

Пока Путин хвастался передвижными лазерными установками, Пентагон решил оснастить лазерными пушками свои эсминцы. Эти корабли регулярно заходят в Черное море, патрулируя зону интересов Шестого флота США.

Американская компания Lockheed Martin, являющаяся крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники, сообщила о первом в истории контракте с Пентагоном на поставку полностью интегрированных высокоэнергетических систем лазерного оружия. Первые две системы поступят на вооружение ВМС США уже в 2020 г. Одной из них будет оснащен эскадренный миноносец класса Arleigh Burke, вторая же отправится на испытания на ракетный полигон White Sands на юге штата Нью-Мехико, пишет Юрий Вишневскийна страницах «Деловая Столица».

За эти две системы компания получит $150 млн. В контракте говорится об увеличении объема заказа на $942,8 млн (по-видимому, этой суммы хватит еще на 14 таких систем) при условии, что заказчика устроит качество созданных инженерами Lockheed Martin лазерных пушек. Система получила название HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance) и совмещает в себе три ключевые возможности, впервые объединенные в одной системе оружия. Во-первых, это высокоэнергетическая лазерная пушка, способная сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и топить небольшие корабли противника. Во-вторых, это дальнодействующая ISR-система (разведки, наблюдения и рекогносцировки). И, в-третьих, это установка для ослепления ISR-систем на вражеских БПЛА.

«Система HELIOS является первой в своем роде, ведь она объединяет лазерное оружие, возможность оперативной разведки на дальних расстояниях и способность ослеплять чужие разведывательные БПЛА. Все это резко улучшит ситуационную осведомленность и обеспечит многоуровневые варианты защиты кораблей ВМС США. Это настоящая система возможностей, и мы гордимся тем, что ВМС доверили Lockheed Martin создание этих надежных систем для флота», – подчеркнула вице-президент и гендиректор подразделения IWSS (Integrated Warfare Systems and Sensors) компании Lockheed Martin Мишель Эванс.

Чем обернется Путину его хвастовство

О контракте с Пентагоном на поставку лазерных систем компания Lockheed Martin сообщила 1 марта. Так уж совпало, что в тот же день в Москве в выставочном зале «Манеж» свое послание к Федеральному собранию оглашал Путин. Он много хвастался новейшими российскими разработками в сфере вооружений, а под конец поведал о боевых лазерных комплексах.

Напомнив, что «ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах», Путин заявил: «Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности». И предложил посмотреть небольшое видео.

Можно допустить, что этот комплекс способен поражать оптико-электронные приборы на БПЛА и наземной технике, а также зрение солдат противника. Но чтобы лазерная пушка была способна, скажем, сбивать ракеты, требуются мощности, которые на подвижной наземной технике обеспечить очень трудно. Главная проблема в том, что львиная доля энергии, потребляемой лазером, уходит в тепло, которое нужно быстро отводить. Для этого более подходит корабль или стационарная установка. Кстати, в сообщении Lockheed Martin специально подчеркивается, что система охлаждения лазерных пушек HELIOS будет максимально приспособлена к возможностям кораблей.

И как раз то, что Пентагон собирается устанавливать лазерное оружие на своих эсминцах, говорит о том, что американцы не блефуют. ВМС США имеют 68 эсминцев класса Arleigh Burke. Это корабли с полным водоизмещением почти 10 т, то есть достаточно крупные для размещения высокоэнергетических лазерных пушек, способных устранять угрозы как с воздуха, так и с моря. И в то же время это достаточно ценные корабли, чтобы тратиться на обеспечение их лазерной защитой. Выпускаемые сейчас эсминцы класса Arleigh Burke стоят более $1,8 млрд каждый, оснащаются управляемым ракетным оружием четвертого поколения.

К слову, совсем недавно в Черном море патрулировали сразу два американских эсминца – Ross (с 17 по 28 февраля) и Carney (с 18 февраля по 3 марта). Оба они именно класса Arleigh Burke, с ракетами Tomahawk. Не исключено, что уже через пару лет в Черное море будут заходить такие же эсминцы, оснащенные вдобавок лазерными системами HELIOS. А повод для применения лазеров может подвернуться очень быстро: то ли БПЛА чей-нибудь подлетит слишком близко к кораблю, то ли военный самолет. И доказать россияне ничего не смогут, ведь никаких следов обстрела в обломках не обнаружится.

Понятно, что Путин не намеревался вызвать лазерную гонку вооружений. Скорее всего, он предполагал, что серьезного лазерного оружия (с большой поражающей способностью) ни у кого нет. И хвастался боевыми лазерами для того лишь, дабы убедить российских телезрителей-избирателей в том, что он «утер нос Америке».

Вряд ли его хвастовство как-то повлияет на планы Пентагона. Но вот самому Путину придется реагировать на перспективу оснащения американских эсминцев лазерными пушками. Ведь РФ, как заявил Путин на всю страну, «на шаг впереди» всех других стран в создании лазерного оружия, и оно уже даже поступает в войска. А если его можно установить на подвижной наземной технике, то почему оно до сих пор не размещено на кораблях?

Конечно, Путин может просто забыть об этой теме после выборов. Или отделаться фейковыми видеорепортажами с фиктивных испытаний. Однако есть вероятность, что Путин таки возжелает иметь лазерную пушку «как в США, только лучше». Подтолкнуть его может то, что лазер – это превосходное оружие для гибридной войны, когда хочется нанести удар исподтишка. Именно такие удары любит Путин, и, наверное, он постарается не допустить, чтобы американцы в этом его обставили.

В таком случае ему будет необходимо выбросить многие десятки миллиардов рублей на попытки повторить достижения Lockheed Martin. Причем лазерную гонку придется вести не только на море, но и в небе, и на земле.

Что известно о секретах Lockheed Martin

В своем сообщении о контракте с Пентагоном компания Lockheed Martin коротко упомянула о том, откуда взялась система HELIOS. Создатели HELIOS опирались на более чем 40-летний опыт компании по разработке систем лазерного оружия и использовали технологические блоки из внутренних проектов исследований и разработок компании, включая систему ATHENA и лазер ALADIN, а также контрактный опыт, полученный в результате таких программ, как программа RELI для армии США, программа LANCE для ВВС США и программа HEFL для ВМС США.

О системе ATHENA известно с марта 2015 г., когда компания продемонстрировала ее в действии. В ходе испытаний ATHENA с расстояния более одной мили (1,6 км) прожгла дыру в капоте небольшого грузовика и вывела из строя его двигатель, направив на него лазерный луч. Мотор перестал работать, но не взорвался. Компания сообщила тогда, что ATHENA построена на базе существующей системы ADAM (Area Defense Anti-Munitions) с портативным волоконным лазером мощностью 10 кВт. Установка ADAM, представленная в декабре 2012 г., показала свою эффективность при отражении атак потенциального противника с воздуха и с воды. Лазер сумел поразить самодельные ракеты и малогабаритные лодки. Однако ATHENA получила втрое более мощный лазер, чем ADAM. Это лазер ALADIN (Accelerated Laser Demonstration Initiative), о создании которого компания объявила в январе 2014 г.

Показ чудо-комплекса длился менее полминуты. Машина перевозит крупногабаритную установку из двух отсеков, в одном из которых расположен центр управления, где должны сидеть несколько человек. А сама лазерная пушка прикреплена сзади и совсем небольшая. Показано, как она вращается влево-вправо и вверх-вниз, но никаких пробных выстрелов и пораженных целей на видео нет.

Революционность этой лазерной пушки заключается еще и в том, что она создана на модульной основе. Оружие использует несколько оптических модулей для генерации одного мощного лазерного луча. Подобный подход сводит на нет риск срыва боевой операции из-за того, что один из компонентов вдруг может выйти из строя. Также модульность значительно упрощает ремонт лазерной пушки и снижает стоимость ее обслуживания. При этом ATHENA является гибко настраиваемой системой. Оператор может изменить количество рабочих модулей, чтобы настроить мощность лазера под определенную боевую задачу. Если подключить дополнительные модули, мощность можно нарастить до 120 кВт и более.

В августе 2017 г. боевые возможности системы были протестированы армией США на ракетном полигоне White Sands. В ходе испытаний ATHENA сбила пять 3,3-метровых беспилотников Outlaw, сконцентрировав свои лазеры ALADIN на их системах управления. Беспилотники загорелись и упали в пустыне. «Проведенные на White Sands тесты против воздушных целей подтвердили смоделированное поражающее действие и воспроизвели результаты, которые мы получили на неподвижных целях на нашем собственном испытательном полигоне», – отметил главный инженер Lockheed Martin Кеоки Джексон.

А в ноябре 2017 г. Lockheed Martin сообщила о контракте с AFRL (исследовательская лаборатория ВВС США) в размере $26,3 млн на проектирование, разработку и производство высокоскоростного сверхмощного лазерного оружия, которое уже в 2021 г. хотят установить и испытать на тактическом истребителе. Новое оружие является частью программы SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), чьей задачей является разработка бортовых лазерных систем.

Бортовой лазер, создаваемый в рамках программы SHiELD, будет разработан на основе портативного лазера ALADIN. Он будет установлен на специальной турели STRAFE (SHiELD Turret Research in Aero Effects), которая сможет удерживать сфокусированный луч лазера на определенной точке атакуемой цели. Для питания лазера энергией будут использованы высокоемкостные батареи.

Тогда же компания поделилась и некоторыми техническими подробностями о своих лазерах. Они состоят из волоконных модулей, в которых сердцевина выполнена из оптического волокна, легированного редкоземельным элементом, таким как эрбий, иттербий или неодим. Оптические волокна являются гибкими и тонкими, поэтому лазер может иметь в длину тысячи метров, занимая очень мало места.

Старший научный сотрудник, разрабатывающий системы лазерного оружия в Lockheed Martin, доктор Роб Афзаль сообщил тогда: «В начале 2017 г. мы поставили лазер на 60 кВт для установки на наземном транспортном средстве американской армии. Это совершенно новая и сложная задача – установить лазерную систему на более мелкую бортовую тестовую платформу. Удивительно видеть, как эта технология выросла до того, чтобы стало возможным устанавливать ее на самолеты. Развитие сверхмощных лазерных систем, таких как SHiELD, показывает, что лазерное оружие – это уже реальность. Технологии готовы к производству, испытанию и установке на самолетах, наземных транспортных средствах и кораблях».

И вот теперь Пентагон решился на внедрение этой технологии, начав с кораблей. На какую мощность рассчитана система HELIOS не сообщается, но можно предположить, что если на наземном транспортном средстве и на самолете можно установить систему мощностью 60 кВт, то на гораздо более крупном эсминце можно обеспечить 120 кВт и более. Доктор Роб Афзаль, говоря о HELIOS, подчеркивает: «Комбинированные волоконные лазеры Lockheed Martin обеспечивают гибкость и адаптивность к защитным и наступательным миссиям. Наш дизайн является масштабируемым, и мы можем оптимизировать его для удовлетворения потребностей в будущих приращениях». Это означает, что при потребности можно будет нарастить мощность лазерных систем на эсминцах до того уровня, который позволит сбивать не только БПЛА, но и самолеты, топить не только мелкие, но и довольно крупные вражеские корабли.

Также можно ожидать, что вслед за кораблями Пентагон решит оснастить лазерными системами и самолеты, если программа SHiELD окажется успешной. Для Lockheed Martin это будет означать новые контракты на сотни миллионов, а затем и на миллиарды долларов. А для Путина это будет новый вызов, требующий потратить десятки и сотни миллиардов рублей на в общем-то вспомогательное, второстепенное оружие.

Американцы могут позволить себе подобные дорогие игрушки. Но вот российский бюджет от лазерной гонки быстрее надорвется.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»