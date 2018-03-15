Почему Запад не слышит Россию?

Какие сигналы из России не слышит Запад и что должно защищать некое новейшее оружие, кроме вечной и несменяемой власти? Запад слышит Кремль, но не слышит Высоцкого – «Спасите наши души, мы бредим от удушья»! Это наш голос!

Мысли путаются и понять ничего не могу, старый стал… Не знаю, к кому обратиться. А, наверне, лучше всего – к читателям, они все знают и все объяснят, пишет Игорь Чубайс в блогах на сайте «Эхо Москвы»…

Перед выборами все чаще политический телевизор смотрю, народ его «геббельсом» называет. И что там говорят?! Что Крым – наш и всегда будет нашим, потому, что референдум был. Я согласный, но не пойму – ведь с 1991 года в Крыму было три референдума и все результаты – разные. Почему же последний референдум – это референдум, а остальные – нет? А если через пару лет опять провести опрос и опять мнение поменяется – все равно «наш навсегда» или полуостров отчалит «из гавани»?

Со Скрипалем и его дочкой – совсем не понятно. В 2010-ом президент публично пообещал его строго наказать, чтобы «кровь горлом». Предателей мы не прощаем. И вот возмездие наступило. А наши мидаки, во весь голос, англичанам – какие ваши доказательства? Это не мы, Россия не причем!! Так что же – в 10-ом обманывали или в 18-ом или еще как-то по-другому понимать?

Слышу, что наши власти переживают за 25 миллионов русскоязычных, оставшихся после распада страны за бугром. Хорошо, что им обещают помощь, хотя обещать жениться – еще не значит… Ведь после 91-ого из России уехало еще до 20 миллионов человек! Власти уверяют, что они о нас так заботятся, так заботятся, все социальные программы всегда выполняют. И кому верить – 25 миллионам, которые «там» и сюда не собираются или еще 20 миллионам, которые «отсюда» и которые здесь уже ничего не ждут?

…Две недели прошло, а я так и не смог понять про ежегодное послание. Президент обижен, что Запад нас не слушает. Конечно, неприятно. Действительно, приходится им погрозить – чтобы услышали. Но первый вопрос – чем грозить? По ВВП мы толи 20-ые, толи 25-ые в мире, а американцы – первые. Армия США и армия России, как проговорился Сергей Иванов – это «слон и моська». Наш военный бюджет – в 10 раз ниже американского (650 миллиардов и 60 миллиардов долларов), а производительность труда в РФ еще в восемь раз ниже, чем в Европе и США!!! Выходит, грозилка-то не выросла!

А вот второй важный вопрос, и теперь уже без иронии, – верно ли, что Россию не слышат? Мне кажется, что слышат, и слышат все лучше.

…«Там, у них», вообще, довольно четкое правило – если вокруг чиновника возникает скандал, он обязан отреагировать и уйти в отставку. У нас ситуация обратная – наши скандалы слышат все вокруг, кроме самих чиновников. Примеры в студию? Пожалуйста.

— Мельдоний, олимпиада… Если кого-то из своих «наказывают», то только с повышением. А с Родченко (как и со Скипалем?) еще обещают разобраться.

— Скандал с малайзийским Боингом? –Мы тут не причем, а ваши доказательства – ничего не доказывают!

— С самолетом Качиньского, вообще отстаньте. И отдавать его не собираемся… Да, про сбитый Южно-Корейский Боинг до последнего не признавались, но это не ваше дело…

— Про Дерипаску, Приходько и Рыбку – этого быть не могло, поэтому срочно удалите записи…

— Кокаин из Аргентины, на правительственном самолете – я вас умоляю, не верьте бредням и сплетням. Это же совместная операция полицейских двух стран…

— Война с Украиной? И в Сирии? Ну, придумайте сами что-нибудь. Правильно, это называется «спекулировать на трудностях». Мы тут совершенно не причем, хотя и несем большие потери …

Ну, хватит, хватит. Про убийство Немцова, про хакеров и выборы на Западе и т.д. и т.п. – в другой раз…

Подытожим. Так что же мы им хотим сказать и чего они не слышат?

Когда сто лет назад вокруг России возводили красножелезный занавес, весь мировой опыт приходилось заменять советчиной, марксизмом, обезображенным ленинизмом. Нынче через железный занавес еще выпускают на выход, но ничего не пропускают внутрь. Коммунистический миф умер, а взамен власти предложить нечего, вместо скреп – нацгвардия. Главным врагом опять объявлены «иностранные агенты». Нас выталкивают в задраенную камеру с удушающей пустотой! Повторю вопрос – какие сигналы из России не слышит Запад и что должно защищать некое новейшее оружие, кроме вечной и несменяемой власти?

Запад слышит Кремль, но не слышит Высоцкого – «Спасите наши души, мы бредим от удушья»! Это наш голос!

Впрочем, нет такой пустоты и таких провалов, какие кремлевская пропаганда не превратила бы в свои высшие достижения!

Игорь Чубайс, «Эхо Москвы»