Савченко вывели из сессионного зала ВР Украины из-за оружия

С народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел инцидент, в котором может быть задействовано оружие.

Это подтверждают источники в самой Верховной Раде. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко, со своей стороны заявляет, что в четверг Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны. Об этом пишут «Українські Новини».

«Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала», – сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный Фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации собеседников «Украинской Правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию изданию подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

По информации источников в Верховной Раде, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии для масс-медиа назвала эту информацию «чьими-то безумными фантазиями».

«Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!» – заявила она.

Народной депутат Надежда Савченко дала понять, что информация о том, будто ее вывели из сессионного зала из-за гранат в сумке, не соответствует действительности. Об этом она заявила в четверг, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента.

Репортер спросила Савченко, правда ли, что ее выводили из помещения для голосования из-за найденных у нее гранат и пистолета. Попросили также показать оружие.

«Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно», – туманно ответила нардеп.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде.

«Українські Новини»